Канада и Австралия объявили о совместных усилиях по усилению своих систем противоракетной обороны

Министр обороны Канады Билл Блэр и его австралийский коллега, заместитель премьер-министра Ричард Майлз, 22 ноября опубликовали совместное заявление, согласно которому страны намерены укрепить свои оборонительные возможности.

«С учетом того, что потенциальные противники продолжают разрабатывать более современные и совершенные ракеты, включая крылатые и гиперзвуковые, которые обладают высокой скоростью, увеличенной дальностью и маневренностью, необходимы новые подходы для минимизации таких рисков», — пояснили министры.

Согласно достигнутому соглашению, страны будут осуществлять совместные научные исследования и разработки в области противоракетной защиты.

В частности, акцент будет сделан на совершенствование технологий обнаружения, мониторинга, нацеливания и нейтрализации ракетных атак.

Ожидается, что в течение ближайших пяти лет каждая страна инвестирует в эти проекты до 237 миллионов канадских долларов.

Также стоит подчеркнуть, что защита от гиперзвукового оружия была признана ключевой целью для канадской науки и технологий в рамках плана NORAD, а в Австралии данное направление также обозначено как приоритет в Стратегии национальной обороны.

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