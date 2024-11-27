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Новости Канада и Австралия объявили о совместных усилиях по усилению своих систем противоракетной обороны
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Мексиканская армия патрулирует местность после захвата босса наркомафии. Фото Леонарод Еспиноса и Алехандро Эскобара).

Канада и Австралия объявили о совместных усилиях по усилению своих систем противоракетной обороны

Степан Артемьевский Ноя 27, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Канада и Австралия объявили о совместных усилиях по усилению своих систем противоракетной обороны отключены 1 Просмотров

Министр обороны Канады Билл Блэр и его австралийский коллега, заместитель премьер-министра Ричард Майлз, 22 ноября опубликовали совместное заявление, согласно которому страны намерены укрепить свои оборонительные возможности.

 

«С учетом того, что потенциальные противники продолжают разрабатывать более современные и совершенные ракеты, включая крылатые и гиперзвуковые, которые обладают высокой скоростью, увеличенной дальностью и маневренностью, необходимы новые подходы для минимизации таких рисков», — пояснили министры.

Согласно достигнутому соглашению, страны будут осуществлять совместные научные исследования и разработки в области противоракетной защиты.

В частности, акцент будет сделан на совершенствование технологий обнаружения, мониторинга, нацеливания и нейтрализации ракетных атак.

Ожидается, что в течение ближайших пяти лет каждая страна инвестирует в эти проекты до 237 миллионов канадских долларов.

Также стоит подчеркнуть, что защита от гиперзвукового оружия была признана ключевой целью для канадской науки и технологий в рамках плана NORAD, а в Австралии данное направление также обозначено как приоритет в Стратегии национальной обороны.

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