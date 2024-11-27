Чтиво выходного дня: Индийский тюрбан — значение и символика

Причем это вовсе не простой предмет одежды, имеющий древнее происхождение. Индийский тюрбан — часть культуры и традиций, он наделен тайным, мистическим сакральным смыслом

У многих людей сложился и устоялся стереотип, что все восточные мужчины должны носить на голове сложную конструкцию из длинной полосы ткани, под названием тюрбан. Распространены подобные головные уборы среди народов, населяющих Аравийский полуостров, северную часть Африканского материка, в Азии, а также в Индии. Причем это вовсе не простой предмет одежды, имеющий древнее происхождение. Индийский тюрбан — часть культуры и традиций, он наделен тайным, мистическим сакральным смыслом.

Само слово тюрбан имеет персидское происхождение, и означало оно попросту достаточно длинный отрез ткани, который и предназначался для обматывания вокруг головы специальным способом. На санскрите тюрбан назван паком, а вот на севере Индии, в штате Пенджаб, где и живут пресловутые хранители древних знаний, каста сикхов, этот головной убор называют пагри или попросту паг.

В древности, еще до того, как были придуманы короны, знатные люди носили тюрбаны из тонкой, муслиновой ткани, которые служили знаком того, что перед вами человек умный, наделенный мудростью, высокой духовностью и властью. Именно в складках своих тюрбанов, которые порой достигали веса в 25–30 килограмм, аристократы хранили драгоценные камни и золото, печати и тайные документы. Кроме того, ношение на голове тюрбана полностью перекрывало возможность злоумышленнику взять контроль над Аджна-чакрой, то есть главным энергетическим потоком, потому ткань должны была быть исключительно натуральной, самой дорогой и высококачественной.

Современные последователи сикхских учений получили индийский тюрбан, который бережно пронесли через многие столетия своей уникальной истории. Тюрбан имеет весьма серьезное значение для сегодняшних членов хальсы, которые обязаны всегда иметь при себе настоящие признаки собственной принадлежности. Первый признак — это кэш, то есть волосы, усы, а также и борода, к которым никогда не касались ножницы. Мужчины всегда берегут свои волосы в полном порядке, тщательно ухаживают за ними, а повседневной жизни закалывают в высокую прическу, которая и накрывается тюрбаном, чтобы оберегать и хранить их.

Мальчики могут попросту собрать свой кэш в высокий хвост, но мужчине, у которого уже есть борода или усы, а тем более женатому, появление на людях без тюрбана — настоящий позор. Чаще всего современные тюрбаны имеют длину 3–7 метров, но все индивидуально и зависит от личных желаний, да еще от степени посвящения. Значение цвета тюрбанов сикхов

Ослепительно-белый тюрбан могут носить только члены касты намдхари. Характерной отличительной особенностью такого убора становиться прямая намотка, без угла надо лбом. Если же сикхи из иных каст носят белый пагри, это означает, что они в трауре.

Розоватые и бледно-оранжевые тюрбаны можно надеть на свадьбу, причем как на свою собственную, так и на торжество друзей или родственников, это праздничный дастаар.

Ядовито-кислотный желтый цвет тюрбана или пага подойдет к весеннему празднику Байсакхи.

Воины секты Акали ранее носили исключительно черные, словно вороново крыло, тюрбаны, но сейчас сменили их на стальные или темно-синие.

Красный, оранжевый, зеленый тюрбаны — это своего рода повседневная одежда, которую можно разнообразить по-своему.

Тюрбаны цвета хаки вошли в комплект военной формы сикхов, которые служат в армии Индии.