Рождественская ярмарка возвращается в наш город

В центре Монреаля все становится похожим на Рождество: множество магазинов с игрушками и не только.

Большая рождественская ярмарка в Монреале вернулась и стала еще масштабнее, чем когда-либо: в 40 шале представлен 61 экспонент со всего Квебека.

“Так здорово окунуться в атмосферу праздника. Мы здесь делаем покупки и поддерживаем местные предприятия, так что это потрясающе”, – сказала одна из посетительниц.

Здесь можно найти сладости, безделушки или даже купить рождественскую елку.

Посетители всех возрастов могут окунуться в атмосферу праздника на улице Жан-Манс, расположенной прямо в центре квартала зрелищ.

“Атмосфера здесь такая праздничная. Чувствуешь себя почти как на европейских рынках”, – говорит художница Гислен Уэлетт из Ghyso Creations.

Она говорит, что для нее, уроженки Норвегии, возможность поделиться культурной традицией праздничных гномов значит очень многое.

“Я решила сделать этих маленьких [гномиков] и внести в них свой штрих. Когда они у вас дома, они приносят радость”, – рассказала Уэлетт в интервью CTV News.

Радость также является темой стенда, на котором представлены деревянные украшения Вероники Грунтовской.

“Моя тетя сама делает эти прекрасные подделки с помощью ручки для выжигания по дереву, а затем раскрашивает их вручную”, – объяснила племянница Грунтовской Ксения.

“Я просто счастлива, что могу, прежде всего, помочь своей тете и поделиться ее искусством”.

Помимо веселой атмосферы, компания Nature Artisan, известная своим фирменным кленовым сиропом, поделилась еще одной причиной, по которой, возможно, стоит заглянуть сюда.

“Здесь вы можете приобрести то, что не смогли бы приобрести в любое другое время года”, – сказал Уильям, представитель компании.

Ярмарка также предлагает множество развлечений для всей семьи до 30 декабря.

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