Будущее виртуальных визитов к врачу в Квебеке неопределенно, поскольку переговоры зашли в тупик

Запись на виртуальный прием к семейным врачам в Квебеке может закончиться 31 декабря, поскольку переговоры между провинцией и профсоюзом по поводу компенсации по-прежнему зашли в тупик.

Федерация врачей Квебека (FMOQ) недавно получила новое предложение, которое, по ее словам, настолько неприемлемое, что врачи, посвящающие целый день телеконсультациям, не будут соответствовать критериям провинциального совета по медицинскому страхованию (RAMQ) для работы в течение полного рабочего дня.

“Система выставления счетов в этой провинции очень сложна, но в среднем вам заплатят где-то от 50 до 100 долларов, в зависимости от того, видите ли вы пациента впервые или нет”, – сказал кардиолог доктор Кристофер Лабос.

После пандемии RAMQ начал предоставлять услуги по организации виртуальных встреч между семейными врачами и пациентами.

В апреле прошлого года срок действия этого соглашения истек, но правительство провинции разрешило продолжить предоставление услуг телеконсультаций, пока продолжались переговоры.

Это продление истекает в конце года, и до сих пор не было достигнуто никакого нового соглашения, что оставляет будущее сервиса в подвешенном состоянии.

“Таким образом, они, возможно, и не исключат полностью телемедицину как услугу, но они могут сделать ее практически невозможной для врачей, поскольку это приведет к резкому снижению их доходов”, – сказал Лабос.

Защитник интересов пациентов Пол Брюне сказал, что виртуальные записи на прием необходимы, особенно для людей, живущих в отдаленных районах.

“Телемедицина – это часть будущего. Вот что мне сказали”, – сказал Брюне из Совета по защите пациентов.

Брюне сказал, что в частном секторе плата за телеконсультацию составляет от 200 до 250 долларов, добавив, что он хотел бы, чтобы плата была стандартной для всех систем здравоохранения.

“Нам нужно, чтобы такие сборы были закреплены в постановлении, частном или государственном”, – сказал Брюне.

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