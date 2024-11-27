Советник по разведке премьер-министра Канады Джастина Трюдо, Натали Друэн, опровергла слухи о наличии доказательств, соединяющих индийского премьера Нарендру Моди и других высокопоставленных лиц с преступными действиями на канадской территории.

В официальном заявлении канадских властей было отмечено, что у правительства нет такой информации и оно не выдвигало аналогичных утверждений.

Все другие заявления охарактеризованы как спекуляции, не имеющие под собой оснований.

Напряжённость в отношениях между Канадой и Индией возросла примерно год назад, когда индийские власти потребовали от двух третей канадских дипломатов покинуть страну.

Это решение стало реакцией на обвинения, высказанные Канадой в адрес индийских спецслужб в причастности к убийству Хардипа Сингха Нижара, активиста, призывающего к созданию независимого государства сикхов — Халистана.

Данная ситуация стала очередным пунктом конфликта в двусторонней дипломатии.

Ранее Нарендра Моди поделился информацией о своих переговорах с Киевом с российским президентом Владимиром Путиным.

Заместитель министра иностранных дел Индии Викрам Мисри отметил, что оба лидера обсудили вопросы, касающиеся конфликта в Украине.

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