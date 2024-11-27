Монреаль проголосовал за прекращение фторирования воды на Западном острове к 2025 году

Монреаль проголосовал за прекращение добавления фтора в водопроводную воду в шести отделившихся городах Западного острова к 2025 году, и это решение вызвало негативную реакцию местных мэров и экспертов в области здравоохранения.

Мы никогда не просили этого. Никто из нас. Конечно, Биконсфилд не просил удалять фтор из воды”, – сказал мэр Биконсфилда Жорж Бурель.

Только две станции очистки воды в Монреале используют фтор в Дорвале и Пуэнт-Клэр.

Член исполнительного комитета, отвечающая за водоснабжение, Майя Воданович, заявила, что последнее нуждается в ремонте и что общественные работы подняли вопрос о прекращении фторирования.

“Поскольку инфраструктура, инфраструктура по производству фтора, подходила к концу, они сказали: “Что ж, мы просто не будем ремонтировать ее. Мы не будем строить новую, мы просто избавимся от нее и поступим так, как поступают во всем Монреале”, – сказала она.

На заседании Совета агломерации в четверг Воданович сказала, что официальные лица Монреаля единогласно проголосовали против дальнейшего добавления фтора в питьевую воду, превысив число представителей Западного острова, которые заявили, что они были против всего процесса.

Город Монреаль впервые представил свои планы в сентябре, но мэры пригородов отметили, что с ними не консультировались.

“Мы очень расстроены процессом, который был использован “Монреалем” для принятия этого решения, без консультаций с нами. Они просто сообщили нам о своем решении”, – сказал Бурель.

Мэр Бе-д’Юрф Хайди Эктведт заявила, что, по ее мнению, не было никакого желания участвовать в каких-либо дискуссиях.

Региональное управление здравоохранения Монреаля сообщило, что рекомендует фторирование воды, добавив, что это считается полезным для общего состояния здоровья населения и сокращения социального неравенства в отношении здоровья.

Профессор стоматологии Университета Макгилла Пол Эллисон сказал, что решение города вызывает большое разочарование.

“Нет абсолютно никаких сомнений в том, что фтор оказывает огромное влияние на здоровье всего населения и уменьшает кариес. В течение многих лет по всему миру проводились тысячи исследований, подтверждающих это”, – сказал он.

Воданович признала преимущества, но сказала, что Монреаль не несет ответственности за использование фтора.

“Ответственность города заключается в производстве воды наилучшего качества и ее распределении среди населения. И это очень благородная работа”, – сказала она.

Ожидается, что водопроводная вода Западных островов не будет содержать фтора через несколько месяцев, как только его запасы будут исчерпаны.

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