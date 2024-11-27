С добрым утром, Монреаль!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Нас ожидает прохладный осенний день. Но в нем тоже можно найти много приятного и полезного. А мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации. Итак, что же за день настает? Чем он интересен и знаменит?

Сегодня чествуют память святого Филиппа, одного из двенадцати апостолов — учеников Иисуса Христа. Евангелие от Иоанна сообщает, что Филипп происходил из того же города, что апостолы Андрей и Петр, и был призван вместе с ними.

27 ноября 1888 года Московские власти объявили конкурс на лучший проект здания, которое заменило бы обветшалое строение Верхних торговых рядов. В феврале 1889 года комиссия приступила к рассмотрению конкурсных работ. В залах Исторического музея было представлено 23 проекта. Первой премии удостоился профессор архитектуры Петербургской академии художеств Александр Померанцев, основные достоинства его предложения – рациональность и экономичность – наиболее полно соответствовали условиям конкурса, отвечая художественным и градостроительным требованиям. Сегодня ГУМ (это название Верхние торговые ряды получили в 1953 году) – крупный торговый комплекс.

27 ноября 1971 года в истории советской и мировой космонавтики произошло очередное эпохальное событие. С одной стороны оно стало новым достижением и рекордом, с другой – являлось лишь частичным успехом. Эта дата вошла в историю как первое достижение поверхности Марса искусственным космическим летающим объектом. Этим объектом стал спускаемый модуль советской автоматической межпланетной станции «Марс-2».

27 ноября 1730 года во время пребывания царского двора в Москве Сенатом был издан указ «О сделании для освещения в зимнее время в Москве стеклянных фонарей», положивший начало постоянному уличному освещению столицы.

Вот такие происходили события в этот день в разные года и столетия. Интересные и непонятные, благие и не очень, то тем не менее, это часть нашей истории, удалять и затаптывать которую никто нам права не давал.

Наслаждаемся настоящей осенью, ветреной, дождливой, иногда пасмурной, которая постепенно уступит свои права матушке-зиме! Как приятны сейчас кленовые ковры под ногами! Как здорово вдыхать свежий, уже слегка морозный воздух!

Одевайтесь теплее! Не болейте! Уже совсем скоро начнется календарная зима! А там и до праздников – рукой подать!

С добрым утром, Монреаль! С добрым ноябрьским утром! И хорошего всем дня! До завтра!

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