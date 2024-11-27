Ваш дом находится в зоне затопления?

В настоящее время картирование зон затопления представляет частоту затоплений «0–20 лет» и «20–100 лет», а новое поколение карт предлагает классификацию с четырьмя категориями риска: низкий, умеренный, высокий и очень высокий.

Каждый риск связан с цветом. Например, «очень высокий» соответствует риску более 70% быть затопленным хотя бы один раз за 25-летний период и интенсивности воды более 60 сантиметров во время наводнения. Каждый уровень риска соответствует новым правилам строительства и ремонта жилых домов, расположенных в этих зонах. Например, владелец, владеющий домом в зоне очень высокого риска, не будет иметь права строить новое жилье или восстанавливать разрушенный дом.

В июне прошлого года Министерство окружающей среды подсчитало, что в три раза больше жителей Квебека будет жить в районах, подверженных риску наводнений, согласно новому способу картирования зон затопления. Около 22 000 единиц жилья в Квебеке в настоящее время расположены в нанесенной на карту зоне затопления. По оценкам Министерства окружающей среды, с новыми картами на такой территории будет расположено 77 000 домов, или около 2% населения. Но в пятницу утром представители министерства пояснили, что эти цифры, вероятно, будут пересмотрены в сторону понижения. Помощник заместителя министра Жан Биссоннетт, пояснил, что различные городские сообщества провинции, вероятно, переоценили количество домов, которые могут быть затоплены могласно новым правилом составления карт возможных затоплений при общении с министерством прошлой весной.

С момента опубликования нового способа картирования зон затопления несколько избранных должностных лиц выразили обеспокоенность по поводу влияния этих изменений на стоимость недвижимости. У многих владельцев домов был шок , когда они увидели адрес их дома на предварительных картах с зонами затопления в июне прошлого года. «Однажды утром мы проснулись и узнали, что стоимость наших домов падает, почуствовали неопределенность в отношении ипотеки, неопределенность в страховании», — объяснила мэр Пуэнт-Калюме Соня Фонтейн. Совсем недавно Профессиональная ассоциация брокеров по недвижимости Квебека (APCIQ) опубликовала пресс-релиз, в котором также сообщила, что опасается влияния будущих карт с зонами затопления на стоимость домов в этих зонах : кто захочет купить дом, зная что страховая компания не страхует его от затопления, а банк не дает ипотеку, если дом не будет застрахован ? Недвижимость, расположенная в районах, подверженных риску затопления, «терпит временное обесценивание своей рыночной стоимости в пределах от 4% до 8,2%» и что она также остается «на двух-трех неделях дольше на рынке, прежде чем будет продана». Общественные консультации по правилам завершились несколько недель назад, и ожидается, что нормативная база будет принята весной 2025 года. Официальные лица указали, что между принятием и вступлением в силу рамочной программы пройдет примерно шесть месяцев, что, следовательно, приведет к осени 2025 года. До тех пор муниципалитеты должны создать новые карты зон затопления в соответствии с методологией Министерства окружающей среды и утвердить их в провинции.

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