Соотечественников приглашаем присоединиться к VI Всероссийскому экологическому диктанту. Онлайн!

С 25 ноября по 8 декабря проводится VI Всероссийский экологический диктант-2024

С 25 ноября по 8 декабря у Вас есть возможность дистанционно проверить свои знания в сфере экологии, приняв участие в Международном экологическом диктанте.

Участники, которые наберут достаточное количество баллов, получат наградные документы от организаторов проекта.

Попробовать свои силы можно зарегистрировавшись на портале Экодиктанта самостоятельно, либо через онлайн площадку, организованную Генконсульством России в Монреале.

Экологический диктант проводится среди различных категорий участников для повышения их экологической грамотности и воспитания неравнодушия к проблемам охраны природы.

Проверить свои знания становится просто и интересно! Всем присоединившимся – желаем успехов и победы!

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