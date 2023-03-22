Банк JP Morgan Chase купил никелевую руду, но уже на складе выяснилось, что в мешках просто булыжники

Идёт ли речь об ошибке, о мошеннической операции во время покупки металла или о воровстве никеля во время транспортировки, пока непонятно.

Жители Канады, как и миллионы и миллионы жителей Земли, независимо от страны проживания, любят вкладываться в покупку металлов. В нашем изменчивом мире такие операции выглядят гораздо надёжнее, чем вложения в ценные бумаги, облигации, валюту и прочие относительно привлекательные активы.

Но потенциальных вкладчиков, да и тех, кто уже вложился в металлы, предупреждаем, что даже крупнейшие финансовые учреждения могут стать жертвами собственных операций. Только что JP Morgan Chase, самый большой и самый надёжный банк в США сообщил о неприятном сюрпризе. Нет, речь не идёт о грозящем банкротстве, и положение банка достаточно крепкое, но потери не такие уж маленькие даже для такого банка. Что же произошло?

При обычной ревизии, которая совершается на складах, инспектор вскрыл мешок с никелем, принадлежащий JP Morgan Chase и хранившийся среди прочих десятков мешков в тщательно охраняемом помещении в голландском городе Роттердам.

Служащий ошарашенно вытаращил глаза — в мешке находились обычные камни, булыжники, не имеющие, разумеется, никакой ценности. Тут же были вскрыты остальные мешки, и выяснилось, что вместо пятидесяти тонн никеля, который числился по бумагам, все мешки были заполнены камнями.

Пока совершенно непонятно, в какой момент произошла подмена. «Никель» поступил в банк осенью прошлого года, а склад управляется солидной фирмой Access World, принадлежащей горнодобывающей компании Glenore PLC. Никакие подробности пока не опубликованы, и следователи пытаются понять, кто и когда совершил блестяющую операцию. И, конечно же, куда делись пятьдесят тонн металла?

Подобные аферы (если речь идёт об афере, а не об ошибке — например, на складе, из которого отправлялся никель, груз забрали не из того отдела, бывает) случаются регулярно. В марте 2021 года швейцарская компания Mercuria Energy получила раскрашенные камни вместо никелевой руды на сумму в 36 миллионов долларов, а несколько месяцев назад, в ноябре 2022 года фирма Trafigura обнаружила вместо никеля груз стали и железа в прибывшем из Индии грузе.

Цена никеля на мировом рынке в начале прошлого года составляла 50 тысяч долларов за тонну. В марте прошлого года цена достигла 100 тысяч долларов за тонну, но сегодня опустилась до 23 тысяч долларов США.

Такие мошеннические операции довольно редки, так как металл меняет хозяев и переходит из рук в руки ежедневно. Но всё же, как видим, они совершаются регулярно. И если на уловки попадаются крупнейшие компании и банки, то что говорить об обычном жителе, который покупает не тонну никеля, а пару слитков драгоценного металла. Документы сегодня подделываются с невероятной лёгостью, включая сертификаты и справки о проведённых анализах металла. Будем крайне осторожны, одним словом!