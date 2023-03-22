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Экономика Бизнес Самый большой банк в США приобрёл 50 тонн камней вместо никеля
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Слитки никеля. Фото из Интернета.

Самый большой банк в США приобрёл 50 тонн камней вместо никеля

Megan Jorgensen Мар 22, 2023 Бизнес, Меган Хорхенсен, Происшествия, Финансы Оставить комментарий 98 Просмотров

Банк JP Morgan Chase купил никелевую руду, но уже на складе выяснилось, что в мешках просто булыжники

Идёт ли речь об ошибке, о мошеннической операции во время покупки металла или о воровстве никеля во время транспортировки, пока непонятно.

Жители Канады, как и миллионы и миллионы жителей Земли, независимо от страны проживания, любят вкладываться в покупку металлов. В нашем изменчивом мире такие операции выглядят гораздо надёжнее, чем вложения в ценные бумаги, облигации, валюту и прочие относительно привлекательные активы.

Но потенциальных вкладчиков, да и тех, кто уже вложился в металлы, предупреждаем, что даже крупнейшие финансовые учреждения могут стать жертвами собственных операций. Только что JP Morgan Chase, самый большой и самый надёжный банк в США сообщил о неприятном сюрпризе. Нет, речь не идёт о грозящем банкротстве, и положение банка достаточно крепкое, но потери не такие уж маленькие даже для такого банка. Что же произошло?

При обычной ревизии, которая совершается на складах, инспектор вскрыл мешок с никелем, принадлежащий JP Morgan Chase и хранившийся среди прочих десятков мешков в тщательно охраняемом помещении в голландском городе Роттердам.

Служащий ошарашенно вытаращил глаза — в мешке находились обычные камни, булыжники, не имеющие, разумеется, никакой ценности. Тут же были вскрыты остальные мешки, и выяснилось, что вместо пятидесяти тонн никеля, который числился по бумагам, все мешки были заполнены камнями.

Пока совершенно непонятно, в какой момент произошла подмена. «Никель» поступил в банк осенью прошлого года, а склад управляется солидной фирмой Access World, принадлежащей горнодобывающей компании Glenore PLC. Никакие подробности пока не опубликованы, и следователи пытаются понять, кто и когда совершил блестяющую операцию. И, конечно же, куда делись пятьдесят тонн металла?

Подобные аферы (если речь идёт об афере, а не об ошибке — например, на складе, из которого отправлялся никель, груз забрали не из того отдела, бывает) случаются регулярно. В марте 2021 года швейцарская компания Mercuria Energy получила раскрашенные камни вместо никелевой руды на сумму в 36 миллионов долларов, а несколько месяцев назад, в ноябре 2022 года фирма Trafigura обнаружила вместо никеля груз стали и железа в прибывшем из Индии грузе.

Цена никеля на мировом рынке в начале прошлого года составляла 50 тысяч долларов за тонну. В марте прошлого года цена достигла 100 тысяч долларов за тонну, но сегодня опустилась до 23 тысяч долларов США.

Такие мошеннические операции довольно редки, так как металл меняет хозяев и переходит из рук в руки ежедневно. Но всё же, как видим, они совершаются регулярно. И если на уловки попадаются крупнейшие компании и банки, то что говорить об обычном жителе, который покупает не тонну никеля, а пару слитков драгоценного металла. Документы сегодня подделываются с невероятной лёгостью, включая сертификаты и справки о проведённых анализах металла. Будем крайне осторожны, одним словом!

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