Арест преподавателя колледжа Stanislas по обвинению в преступлениях на сексуальной почве

Преподаватель экономики и социальных наук арестован по серьёзным обвинениям связанным с сексуальными действиями в отношении малолетних лиц.

Утром вторника, 21 марта, в Монреале был арестован преподаватель известного частного франкоязычного колледжа — колледжа Stanislas, расположенного в районе Розмон. Арестован некий Александр Ганье (Alexandre Gagné). Ему 48 лет и он работает на полную рабочую ставку, преподавая ряд предметов, связанных с экономикой и социальными науками.

Во второй половине дня вторник месье Ганье предстал перед судом во Дворце юстиции Монреаля, и ему были предьявлены официальные обвинения, а именно: принуждение к половым отношениям, домогательства, сексуальные отношения с несовершеннолетними, непристойное поведение (это обвинение, как правило, относится к показу половых органов), распространение материалов, содержащих явно выраженные сексуальные сцены, распространение каннабиса среди подростков, не достигших 18 лет и т. д.

По словам представителей полиции, Ганье совершал преступления с ноября 2019 года, по меньшей мере, первые известные факты, фигурирующие в криминальном досье, относятся к этому периоду, но преступные действия совершались вплоть до декабря прошлого года.

Интересно, что в колледже Stanislas за последние годы это уже второй случай задержания преподавателя в связи с нарушениями подобного рода. В декабре 2019 года был арестован преподаватель физкультуры и спорта Дени Тиффу, который был осуждён на 10 месяцев за хранение детской порнографии. Ну, и как видим из дат, господин Ганье перхватил эстафету, продолжив дело коллеги.