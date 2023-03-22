Канада нацелилась удержать позиции на рынке чечевицы в Турции

Долю не ниже 80% в поставках красной чечевицы в Турцию надеются удержать канадские поставщики, несмотря на рекордный урожай в Австралии.

В 2021 году Турция закупила 463 тыс. тонн тонн красной чечевицы, из которых 77% поставила Канада. В 2022 году турецкий импорт чечевицы составил 468 тыс., доля канадские производители увеличилась до 81%. Австралия в текущем году получила рекордный урожай в 1,4 млн тонн чечевицы, на 40% больше, чем годом ранее, но Канада надеется сохранить свою долю.

Турция реэкспортирует большую часть чечевицы. «Иракский рынок является наиболее важным, влияющим на турецкий импорт красной чечевицы», — сказал представитель Armada Foods, крупной турецкой компании по переработке бобовых Мехмет Сонмез.

«В этом году мы ожидаем импорт на уровне от 350 тыс. до 400 тыс. тонн», — сообщил Сонмез. Он объяснил причину снижения импорта в этом году. Возможно, Турция ожидает большого урожая.

Посевы красной чечевицы в Турции избежали разрушительной засухи, опустошающей остальную часть страны. 90% красной чечевицы производится на юго-востоке страны в провинциях Диярбакыр, Шанлыурфа, Мардин, Адияман и Газиантеп.

Государственная метеорологическая служба Турции сообщает, что с октября 2022 года по январь 2023 года осадков выпало на 40% меньше среднего исторического значения по стране. Министерство сельского хозяйства США прогнозирует падение производства масличных культур в Турции на 17% в сезоне 2023-2024 в результате засухи.

Генеральный директор продовольственной компании Memisoglu Tarim Туба Мемис прогнозирует урожай всей чечевицы в Турции на уровне 300-350 тыс. тонн, примерно на уровне прошлого года. Посевная площадь аналогична прошлогодней, но на 30% выше, чем в среднем за предыдущие пять лет. Красной чечевицы рассчитывают собрать 230-250 тыс. тонн.

Турция крупный реэкспортер. Продала 470 тыс. тонн красной чечевицы в 2022 году, 220 тыс. тонн в 2021 году и 325 тыс. тонн в 2020 году.

Раньше австралийская чечевица раньше спросом в Турции. Считалось, что она аналогична турецкой и ей отдавалось предпочтение перед канадской.

Турецкие импортеры недеются получить скидку на австралийскую чечевицу в $35 (2,7 тыс. руб.) за тонну по сравнению с канадской продукцией.

«Пока австралийцы держат ту же цену на чечевицу что и канадцы, канадским поставщикам ничего не угрожает», — считает Сонмез. Турецких переработчиков не устраивает качество продукта и перебои поставок из Австралии.

Мемис считает, что австралийская чечевица будет поставляться в Индию, Бангладеш, Дубай и Египет, вытесняя канадскую чечевицу на этих рынках.