В монреальском ресторане Noraka подают изысканные кошерные блюда

Всегда приятно открывать для себя новое заведение. Именно так было в случае с рестораном Naraka, расположенным на бульваре Жан Талон чуть ниже авеню Виктория в Кот-Де-Неж.

Я часто проезжаю мимо этого заведения с тех пор, как оно открылось чуть меньше двух лет назад. Настал черед зайти.

Управляемый двумя партнерами, Суаном Пхетрамфамом и Дэвидом Коэном Таннуджи, ресторан Naraka является полностью кошерным заведением, предлагающим свежеприготовленные блюда восточной кухни. Суан и раньше управлял кошерным суши-рестораном в Сен-Лоране. 23-летний Коэн Таннуджи – ортодоксальный еврей, родившийся во Франции, который впервые пришел в данный бизнес в качестве официанта. Теперь они вдвоем открыли ресторан.

Это уютное заведение вмещает 50 человек. Сезонная терраса вмещает 30 человек. “Мы в восторге от успеха нашего ресторана на данный момент”, – говорит Пхетрамфам. “Мы предлагаем нечто совершенно уникальное с точки зрения кошерного питания. В результате у нас много постоянных клиентов и счастливых новичков, которые постоянно открывают нас для себя”.

В меню представлены супы, салаты, клецки, шашлык сатай, пад-тай, чау-мейн, лапша удон, бургеры, стейк, татаки из тунца и лапша. Когда дело доходит до вегетарианских блюд, многие из их рецептов могут быть преобразованы в вегетарианские или веганские без ущерба для первоначального вкуса. Скоро появятся суши и другие виды рыбы.

Среди других аппетитных блюд – маринованные куриные или говяжьи шашлыки на гриле, маринованные и обжаренные куриные крылышки, рисовая лапша “стир фрай”, терияки из говядины с кунжутом и лососем.

Ресторан закрыт по субботам, а также закрывается рано в пятницу на шаббат. Зато они открыты на обед шесть дней в неделю, а вечером с воскресенья по четверг – на ужин. Доступен заказ на вынос, а также доставка через приложения.