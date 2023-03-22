Канадские производители пшеницы надеются заработать на засухе в США

Урожай яровой пшеницы в Канаде восполнит недостаток озимой пшеницы в США, выбывшей из-за за засухи в Канзасе и Техасе.

По состоянию на 12 марта только 17% посевов в Канзасе и Техасе в хорошем или отличном состоянии. Отчеты о состоянии посевов на 19 марта, показывают некоторое улучшение за неделю, но все еще значительно ниже нормы. Большая часть региона пребывает в засухе от «экстремальной» до «исключительной». В зиму 2022-2023 американские аграрии засеяли пшеницей 36,95 млн акров (14,95 млн га), на 11% больше, чем годом ранее. Полный масштаб потерь будет известен не раньше июня.

Аналитик MarketsFarm Брюс Бернетт считает, что урожай составит 600 млн бушелей (16,296 млн тонн), плюс-минус 25 млн бушелей (679 тыс. тонн). Это значительно меньше, чем в предыдущем сезоне, когда собрали 75 млн бушелей (20,37 млн тонн). Поставки пшеницы из Канады на рекордном уровне в течение первых 32 недель сезона 2022-2023, начавшегося 1 июля 2022 года.

Ветер со скоростью более 160 км/ч усугубил шрамы эрозии, оставленные двухлетней засухой в штатах Техас, Оклахома и Канзас. Процент погубленных полей может достичь 80%. Пыльная буря напомнила катастрофический «пыльный котел» 1930-х годов. Фермер из Техаса Квентин Шилднайт сообщил, что в феврале это не первая пыльная буря. Воскресный шторм продолжил уничтожение урожая пшеницы. «Я бы сказал, что с засухоустойчивой пшеницей, по всей видимости, покончено», — сказал Шилднайт.

В этом районе Техаса в среднем выпадает 44 мм осадков в год. За последние два года выпало всего 30 мм дождя. «Прошедшие дожди позволили получить урожай, но не сдержали высыхание полей. Северо-восток Техаса, юго-запад Оклахомы и юго-запад Канзаса выглядят почти как „зона боевых действий“. Это плохо», — сокрушается Шилднайт.