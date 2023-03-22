Переработка рециклированного материала проблематична в Монреале

Если вы заметили изменения в количестве грузовиков, собирающих вторсырье в Вест-Энде, вы не одиноки.

В то время как многие жители Монреаля впервые увидели, как грузовики с боковой загрузкой поднимают контейнеры в воздух, чтобы вываливать их содержимое, транспортные средства с задней загрузкой, очень похожие на традиционные мусоровозы, которые, собирая материалы, просто сбрасывают их в грузовики, где они прессуются, стали встречаться гораздо чаще.

“Если это так, я бы предположил, что стекло, пластик, металлы, бумагу и картон было трудно сортировать”, – говорит житель Западного Монреаля Джим Мулалли. “Раньше вторичную переработку собирали с помощью грузовиков с боковой загрузкой, которые, как я полагаю, не сжимали материалы”.

Мулалли говорит, что он четыре раза обращался в городской совет за разъяснениями, и каждый раз сначала они отвечали “да”, что это отправляется в центр переработки, но они никогда конкретно не говорили “да, это перерабатывается”. Попадание туда не обязательно означает, что материал перерабатывают… Я приму это за чистую монету, но у меня все еще есть сомнения в том, что если материалы сжать, как это происходит в грузовике, это будет способствовать сортировке”.

“В Западном Монреале грузовики действительно с задней загрузкой, и материалы прессуются”, – утверждает мэр Бени Маселла, добавив, что подрядчик, Waste Management inc., доставляет содержимое в сортировочный центр в Лашине. Это также пункт назначения для вторичной переработки материалов Кот-Сен-Люка. Сбор и транспортировка в этом районе осуществляются подрядчиком NRJ, говорит директор по городским коммуникациям Дэррил Левин, добавляя: “Как погрузчики с обратной, так и с боковой загрузкой, машины должны быть оснащены упаковочным отвалом, который уплотняет отходы в бункер, чтобы создать больше места”.

Спрессованные тюки, по-видимому, труднее сортировать, что является частью процесса, который преследовал Монреаль в последние несколько лет, поскольку качество переработанных тюков упало ниже международных стандартов, что делает их невозможными для продажи на законных международных рынках, многое простаивает, а многое отправляется на свалку.

Центр в Лашине в настоящее время находится под управлением базирующейся в Леви компании Société VIA, которая заявляет на своем веб-сайте, что ежегодно сортирует материалы из “9,8 миллиона синих ящиков” в четырех сортировочных центрах. На веб-сайте VIA представлены красочные фотографии с восторженными описаниями процесса, предполагающими длительный и эффективный многоступенчатый цикл сортировки.

“Подумайте об этом, это поражает воображение”, – говорит Мулалли. “Бумага, пластик, стекло и другие материалы – все это спрессовано”, – говорит он. “Если это то, что поступает в тюках с грузовиков, могут ли они правильно это отсортировать?”

В течение многих лет вторсырье в Монреале было низкого качества из-за того, что пластиковые пакеты, которые стали теперь запрещены, замедляли процесс сортировки. А кроме того, устаревшее оборудование, отсутствие инвестиций и сбои в цепочке поставок привели эту отрасль в упадок.