К 2025 году в Канаде будет 1,45 млн новых покупателей жилья. Где они будут жить?

Новое исследование Статистического управления Канады указывает на болезненную, но неизбежную истину. Канада хочет снижения цен на жилье и увеличения иммиграции, но мы не можем добиться и того, и другого, по крайней мере, без существенных изменений.

Какого рода изменения? Что ж, нам отчаянно нужны изменения в зонировании в наших крупнейших городах для размещения вновь прибывших, особенно в Ванкувере и Торонто. Эти изменения крайне необходимы, поскольку, согласно статистике StatsCan, к 2025 году Канада станет домом для сотен тысяч новых покупателей жилья, что составит в общей сложности 1,45 миллиона новых иммигрантов.

Откуда бы они ни приехали, у новых постоянных жителей Канады будет одна общая потребность: жилье. Многие новые жители будут стремиться приобрести жилье. Новый запрет на иностранных покупателей не будет запрещать это, поскольку он делает явное исключение для постоянных жителей. Вот почему исследование 2020 года выявило прямую связь между китайской и индийской иммиграцией и ростом цен на жилье. Это исследование “Влияние иммиграции на цены на жилье в Австралии”, проведенное Мортезой Моаллеми и Дэниелом Мелсером, было опубликовано в журнале Papers in Regional Science.

Хотя в документе рассматривался австралийский рынок, эта страна находится в той же ситуации, что и Канада, с точки зрения доступности и предложения жилья. Последние 20 лет истории научили нас, что в Канаде есть все предпосылки, необходимые для того, чтобы цены на недвижимость взлетели до уровня, недоступного обычному покупателю, даже без единого иностранного покупателя или нового постоянного жителя.

Наши строгие правила зонирования и дешевое финансирование год за годом повышали уровень задолженности домохозяйств, что в конечном итоге сделало Канаду одним из самых недоступных мест в мире. В январе 2023 года CREA сообщила, что средняя цена жилья по стране составляла 612 000 долларов, что в 10 раз превышает средний доход домохозяйства после уплаты налогов. Мы наблюдали самый большой ценовой бум во время пандемии — даже несмотря на то, что иммиграция, рост населения и иностранные покупки резко упали.

Да, цены упали после пандемического бума, но достаточно ли они упали, чтобы рынки могли принять почти 1,5 миллиона новых жителей? Все уровни правительства должны принять решительные меры для создания нового жилья в больших масштабах. И мы должны раз и навсегда разобраться с тем фактом, что наши крупные города предлагают слишком мало возможностей для строительства жилья средней или высокой плотности.

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