Временный поверенный в делах Канады Брайна Эбеля вызван в МИД РФ

Временного поверенного в делах Канады Брайна Эбеля вызвали в МИД РФ после высказывания главы внешнеполитического ведомства страны Мелани Жоли.

Глава МИД Канады сообщила о целях Оттавы добиваться. как она определила, “смены режима” в России любыми возможными методами. Эбелю был заявлен протест по поводу высказывания руководителя ведомства. Кроме того, в МИД РФ обратили внимание на неприемлемость таких заявлений, которые противоречат общепринятым принципам и нормам международного права.

Кроме того, господину Эбелю было зафвлено о том, что Москва оставляет за собой право на соответствующие контрмеры, которые будут приниматься в зависимости от дальнейших шагов Канады.

«Особо отмечено, что имевший место очередной выпад, до сих пор не дезавуированный канадской стороной, будет иметь самые серьезные последствия для двусторонних отношений», — добавили в МИДе.

Инцидент начался с того, что 10 марта канадский министр заявила о намерении Оттавы добиваться смены режима в России. При этом она пообещала использовать все политические, экономические и дипломатические средства.