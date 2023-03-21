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Общество Здоровье, медицина Может ли человек поседеть за несколько минут?
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Седина приходит ко всем. Фото elife.

Может ли человек поседеть за несколько минут?

Megan Jorgensen Мар 21, 2023 Здоровье, медицина, Меган Хорхенсен Оставить комментарий 63 Просмотров

Может ли человек стать седым за несколько минут? И другие факты о наших волосах

Что мы не знаем (или плохо знаем) о наших волосах. А ведь волосы человека испокон веков свидетельствовали об его статусе, и не только.

О том, как люди седеют за несколько минут, как правило, из-за сильных переживаний, разговоры ведутся давно. Но взгляды на правдивость или ложность этого мнения менялись регулярно. Ещё в конце 18 века стало известно, что королева Мария-Антуанетта поседела буквально за несколько минут перед казнью, но утверждение оспаривалось — мол, она просто не покрасила волосы в то злополучное утро, а то и вообще рассказывалось, что речь о легенде. Такая же история, по свидетельствам очевидцев, произошла и с философом Томасом Мором, который поседел в ночь перед казнью. И опять же, многие сомневались в достоверности этих рассказов. Сегодня же считается, что стресс на самом деле может привести к быстрому побелению волос, причём седеют они по всему телу. Любопытно, что исследования показывают, что волосы могут вернуться к своием естественному цвету, хотя такие случаи и редки.

В человеческих волосах содержится золото! Удивительно, но факт. Всего в каждом волосе примерно 45% углерода, 25% кислорода и 15% азота. Остальные элементы, это вода и минералы, включая цинк, медь, железо и кремний. Но в волосах присутствует и золото. В организме человека примерно 2 милиграмма золотого запаса (у младенцев больше из-за потребления грудного молока, богатого минералами), и почти всё это золото содержится в волосах.

Все мы весьма обеспокоены тем фактом, что волосы постоянно выпадают, что заметно во время расчёсывания, например. На самом деле выпадение примерно сотни волос в сутки совершенно нормально. Осенью и весной ежедневно может выпадать и большее количество волос. Объясняется это тем, что летом солнце обжигает волосяные луковицы, а зимние температуры ограничивают приток крови к коже головы, поэтому осенью и весной волосы начинают выпадать. Решение простое — носите головной убор.

Если же волос выпадает больше, то, как правило, причина в недостаточном количестве железа, но иногда она может заключаться в недостатке витаминов вообще. Возможно, правильная диета позволит решить проблему.

Возвращаясь к теме седых волос, заметим, что уже в глубокой древности считалось, будто седые волосы свидетельствуют о старости и немощи (хотя на самом деле это не так), посему седину скрывали. Уже в Древнем Египте волосы красили хенной с целью скрыть седые волосы, так же поступали и в Древней Греции, и в Древнем Риме, где были популярны блондинки и блондины.

В современном мире первую коммерческую контору по покраске волос основал французский химик Евжен Шеллер (Eugene Schueller) в 1907 году. Свою фирму он назвал Ауреоль (Aureole), но через пару лет решил перименовать компанию и дал ей имя L’Oréal.

А парики носили ещё в древнем Китае, пять тысяч лет назад! Были времена, когда в отдельных странах парик считался признаком принадлежности к царскому двору, затем к аристократии вообще (без парика во Франции 18 века было неприлично и нос на улицу высунуть). Сегодня парики из моды не вышли.

Наконец, хранить букли волос в знак памяти о каких-то событиях или периодах жизни, стало традицией ещё тысячи лет назад — следы запечатенных в герметичных сосудах волос находят даже в захоронениях, которым три тысячи лет. В архивах национальных библиотек разных стран хранятся локоны известных писателей и политиков. Самый дорогим локоном на сегодняшний день стал небольшой пучок волос Элвиса Пресли, который был продан на аукционе в 2009 году за 15 тысяч долларов США.

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