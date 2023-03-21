Может ли человек стать седым за несколько минут? И другие факты о наших волосах

Что мы не знаем (или плохо знаем) о наших волосах. А ведь волосы человека испокон веков свидетельствовали об его статусе, и не только.

О том, как люди седеют за несколько минут, как правило, из-за сильных переживаний, разговоры ведутся давно. Но взгляды на правдивость или ложность этого мнения менялись регулярно. Ещё в конце 18 века стало известно, что королева Мария-Антуанетта поседела буквально за несколько минут перед казнью, но утверждение оспаривалось — мол, она просто не покрасила волосы в то злополучное утро, а то и вообще рассказывалось, что речь о легенде. Такая же история, по свидетельствам очевидцев, произошла и с философом Томасом Мором, который поседел в ночь перед казнью. И опять же, многие сомневались в достоверности этих рассказов. Сегодня же считается, что стресс на самом деле может привести к быстрому побелению волос, причём седеют они по всему телу. Любопытно, что исследования показывают, что волосы могут вернуться к своием естественному цвету, хотя такие случаи и редки.

В человеческих волосах содержится золото! Удивительно, но факт. Всего в каждом волосе примерно 45% углерода, 25% кислорода и 15% азота. Остальные элементы, это вода и минералы, включая цинк, медь, железо и кремний. Но в волосах присутствует и золото. В организме человека примерно 2 милиграмма золотого запаса (у младенцев больше из-за потребления грудного молока, богатого минералами), и почти всё это золото содержится в волосах.

Все мы весьма обеспокоены тем фактом, что волосы постоянно выпадают, что заметно во время расчёсывания, например. На самом деле выпадение примерно сотни волос в сутки совершенно нормально. Осенью и весной ежедневно может выпадать и большее количество волос. Объясняется это тем, что летом солнце обжигает волосяные луковицы, а зимние температуры ограничивают приток крови к коже головы, поэтому осенью и весной волосы начинают выпадать. Решение простое — носите головной убор.

Если же волос выпадает больше, то, как правило, причина в недостаточном количестве железа, но иногда она может заключаться в недостатке витаминов вообще. Возможно, правильная диета позволит решить проблему.

Возвращаясь к теме седых волос, заметим, что уже в глубокой древности считалось, будто седые волосы свидетельствуют о старости и немощи (хотя на самом деле это не так), посему седину скрывали. Уже в Древнем Египте волосы красили хенной с целью скрыть седые волосы, так же поступали и в Древней Греции, и в Древнем Риме, где были популярны блондинки и блондины.

В современном мире первую коммерческую контору по покраске волос основал французский химик Евжен Шеллер (Eugene Schueller) в 1907 году. Свою фирму он назвал Ауреоль (Aureole), но через пару лет решил перименовать компанию и дал ей имя L’Oréal.

А парики носили ещё в древнем Китае, пять тысяч лет назад! Были времена, когда в отдельных странах парик считался признаком принадлежности к царскому двору, затем к аристократии вообще (без парика во Франции 18 века было неприлично и нос на улицу высунуть). Сегодня парики из моды не вышли.

Наконец, хранить букли волос в знак памяти о каких-то событиях или периодах жизни, стало традицией ещё тысячи лет назад — следы запечатенных в герметичных сосудах волос находят даже в захоронениях, которым три тысячи лет. В архивах национальных библиотек разных стран хранятся локоны известных писателей и политиков. Самый дорогим локоном на сегодняшний день стал небольшой пучок волос Элвиса Пресли, который был продан на аукционе в 2009 году за 15 тысяч долларов США.