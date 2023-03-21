Статистика иммиграции в Канаду и в Квебек за последние годы. Приезжие становятся основной силой, обеспечивающей прирост экономики

Сегодня иммигранты, прибывающие в Канаду, обеспечивают практически весь прирост экономически активного населения страны вообще и провинции, в частности.

Статистическое управление Канады и Статистический инстутут Квебека опубликовали данные, касающиеся иммиграции в Канаду и в Квебек за последние два года. В приведённых данных можно выделить самые важные (на наш взгляд) цифры:

Во-первых, рост количества жителей Канады, относящихся к «экономически активному населению» (то есть, взрослые люди, которые могут работать и не являются инвалидами) на 90% обеспечивается за счёт иммигрантов. То есть, практически почти всё увеличение числа работников во всех отраслях экономики Канады зависит от иммиграции в Канаду.

Что касается общего увеличения числа жителей страны, то рост населения Канады обеспечивается за счёт иммиграции на 75% процентов.

Вывод прост — практически весь рост экономики обеспечивается за счёт приезжих, и без иммиграции нехватка рабочих рук стала бы настоящим тормозом для развития. С другой стороны, именно прибытие большого числа иммигрантов позволяет сдерживать рост зарплат (и инфляции).

Любопытно, что только иностранные студенты с ограниченными правами на работу, принесли в копилку бюджета страны 23,5 миллиардов долларов в 2020 году (год пандемии, между прочим).

Что касается Квебека, возраст 62% иммигрантов, которые решили обосноваться в провинции, составляет от 20 до 44 лет, иначе говоря, большая часть приезжих может сразу же влиться на рынок труда.

Что касается нелегальной иммиграции, то, по данным Статистического управления Канады, в 2022 году в стране получили статус беженца 4728 человек, незаконно перешедших границу, что составляет 0,2% от общего числа монреальцев, например. Здесь необходимо помнить, что существует разница между категорией лиц, которые запросили убежище и категорий лиц, которые его получили и стали официальными «беженцами», которые, в свою очередь, претендуют на статус постоянного жителя. Управление не сообщает, сколько всего человек перешли границу, но известно, что речь о десятках тысяч нелегалов. По мнению наблюдателей, статус беженца получили примерно 25% тех лиц, которые добрались до Канады (почти все перешли сухопутную границу с США, многие по дороге Роксам). Три четверти из этих лиц пока ожидают решения о своей судьбе.

Самые интересные и удивительные цифры касаются Квебека: в 2022 году в Квебеке поселились 300 тысяч лиц, прибывших из-за рубежа. Речь как о тех, кто получил статус ПМЖ, так и о временных рабочих. Напоминим, что по мнению правительства Квебека, Квебек должен принимать примерно 50 тысяч иммигрантов в год с целью ликвидировать нехватку рабочих рук. Уточним, что в Монреале обосновались 138 тысяч иностранцев, тогда как в 2016 году их было всего лишь 63 тысячи, а в 2011 всего 52 тысяи.

Всего же из общего числа иммигрантов всех категорий, которые прибыли в Канаду на постоянное жительство, 12% выбрали местом проживания Квебек. Так как население Квебека составляет примерно 22% от общего числа жителей Канады, то очевидно, что в Квебеке решают остаться меньше иммигрантов, чем в среднем по Канаде. А половина приезжих остается в Онтарио!

Что касается соотношения иммигрантов первого поколения и всех остальных жителей Квебека, то 17% всех жителей — иммигранты первого поколения, то есть те, кто приехал в провинцию, а не родился в ней. Но в это число входят и временные рабочие, приезжающие в Квебек на сезонные работы, как правило, в сельском хозяйстве. Если говорить об иммигрантах первого поколения, которые уже имеют статус постоянного жителя или получили гражданство, то таких в Квебеке чуть меньше 15%.