Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Канадские учёные определили, как химическое вещество с этикеток просачивается на продукты питания
Fruits
Фрукты всему голова!

Канадские учёные определили, как химическое вещество с этикеток просачивается на продукты питания

Виктория Христова Мар 21, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Канадские учёные определили, как химическое вещество с этикеток просачивается на продукты питания отключены 25 Просмотров

Новое исследование, проведённое в Канаде, показывает, что люди подвергаются воздействию бисфенола S (BPS), химического вещества, разрушающего гормоны, через купленные товары.

В Канаде ранее были предприняты шаги по сокращению использования бисфенола А (BPA), токсичного химического вещества, вызывающего рак предстательной железы и молочной железы. Обычно его применяли в пластмассах, консервных банках, бутылках с водой и бумажных квитанциях. Во многих случаях его заменили аналогичными химическими веществами, такими как бисфенол S (BPS).

Новое исследование впервые предоставляет доказательства того, что BPS и альтернативные химические вещества, содержащиеся на этикетках пищевых продуктов, мигрируют через упаковочные материалы в пищу, которую едят люди.

Исследователи изучили ассортимент упакованных свежих продуктов, продаваемых в Канаде, таких как мясо, сыры, овощи и хлебобулочные изделия. Они обнаружили относительно высокие концентрации BPS в термоэтикетках пищевых продуктов.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2023, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*