Происхождение суеверий. И почему мы упорно следуем им (хотя, якобы, и не верим)
Как правило, все самые известные и самые «общечеловеческие» суеверия появились сотни, а то и тысячи лет назад, хотя некоторым из них не так уж много лет, как казалось бы. Расмотрим факты:
- Почему мы стучим по дереву, когда боимся «сглазить» ожидаемое приятное событие? Согласно устоявшемуся мнению историков, обычый берёт начало из времён языческих религий, когда духи леса (друиды, лешие и прочие жители лесов) могли быть либо злыми, либо добрыми. Вызывать их стуком себе в помощь считалось правильным — хуже не будет, даже если не придут. Хотя есть мнение, что обычай родился благодаря детской игре начала 19 века, когда проигравший игрок обязан был быстро добежать до дерева или до двери и постучать по ней. С другой стороны, детских игр много, а эта не была самой популярной, и вряд ли она стала бы родоначальницей суеверия, которое охватило многие народы.
- Встреча с чёрным котом — к несчастью. Хотя сегодня обычай ушёл в небытие, а чёрные коты оказались такими же вредными и милыми, как коты других расцветок, всё же, при встрече с таким красавцем многим не по себе, мол, влип я… Но в ряде стран встреча с чёрным котом приносит счастье. А обычай, без сомнения, идёт из европейского средневековья, коггда коты считались слугами ведьм, и их истребляли (и ведьм, и котов). Так как ведьм казнили в чёрных одеяниях, их котов стали ассоциировать с чёрным цветом. Кстати, охота за котами по всей Европе привела к нашествию крыс и, как следствие, к пандемии чумы, которую принесли с собой крысы.
- Рассыпанная соль — к несчастью. Это суеверие тоже идёт из давних времён. Во-первых, продукт был дорогим, поэтому рассыпать его действительно наносило удар по кошельку. Так как соль использовали для хранения продуктов, то её стали ассоциировать с чистотой, отстутвием гниения и прочими хорошими вещами. Рассыпать её означало нанести удар по удаче.
- Разбить зеркало — к несчастью. Ещё один древний обычай, которому не менее трёх тысяч лет. И объясняется он просто — согласно многим древним верованиям, душа отражалась в зеркале. Разбить его означало убить душу. У многих народов есть уточнение – «разбить зеркало — семь лет удачи не видать», но вот откуда взялась цифра в семь лет, никто не знает, хотя она вошла в обиход примерно в середине 19 века.
- Число 13 — это число приносит несчастье из-за того, что в древних культурах счёт часто был двенадцатиричным (отсюда двенацдать месяцев, деление дня на 24 часа — пополам ночь и день). Отсюда же и 12 участников тайной Вечери, а вот тринадцатый стал олицитворением злых сил. Тринадцатый гость, тринадатое явление в ряду как бы выходит за рамки приличия и не может не стать несчастливым.
- У многих народов считается, что пройти под лестницей тоже приводит к несчастью. И учёные склоняются к тому, что суеверие берёт начало из одного из древних религиозных символов — треугольника, который символизирует троицу. Нарушить треугольник (а лестница, либо раскладная, либо прислонённая к стене) формирует треугольник, совершенно неправильно и ведёт к несчастью.
- Скрещивание пальцев, как загадывание удачи или как знак того, что «я говорю неправду на самом деле» – на самом деле, этот обычай относительно нов. В литературе 19 века он ни разу не упоминается, как не упоминается в сохранившихся письмах тогдашних жителей. Есть мнение, что пошёл этот обычай из какого-то фильма двадцатых годов, где герой скрещивал пальцы и пояснял, в чём дело. В СССР же точно так же поступает в фильме «Чрезвычайное происшествие» герой Владислава Тихонова, скрещивая пальцы, когда он лжёт товарищам по приказу врагов, но показывает всячески, что это обман, и друзья, тем самым, понимают, что происходит на самом деле. Отсюда этот обычай и стал популярным в СССР. По меньшей мере, в СССР известно точно, из какого он пошёл фильма. Вполне возможно, что и версия про «двадцатые годы» идёт от этого же фильма на самом деле, потому что никто не знает, о каком кинофильме двадцатых годов идёт речь.
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