OKX прекратит работу в Канаде к 22 июня 2023 года

20 марта криптовалютная биржа OKX проинформировала канадских пользователей по электронной почте о том, что фирма «больше не будет предоставлять услуги или разрешать пользователям открывать новые учетные записи в Канаде, начиная с 24 марта 2023 года, 12:00 по восточному поясному времени», ссылаясь на «новые правила».

Согласно OKX, существующие канадские клиенты должны закрыть открытые позиции по опционам, марже, бессрочным контрактам и фьючерсам до 22 июня 2023 года. Фиат или токены также должны быть сняты к указанной дате.

«Ваши средства будут оставаться в безопасности на вашем счете до тех пор, пока вы их не выведете. Вы сможете вывести доллары на свой связанный банковский счет и криптовалюту на свой кошелек самообслуживания или на свой криптовалютный счет на другой бирже».

OKX заявляет, что ее выход из Канады является «временным», и биржа работает с регулирующими органами над решением этой проблемы.

«Мы надеемся увидеть вас снова в будущем. Оставайтесь с нами», — написали сотрудники OKX.

Ранее криптовалютная биржа Bittrex Global отключила канадских пользователей 29 июля 2022 года после предварительного уведомления, которое также указывало на изменения в законодательстве в качестве причины для выезда из страны.

22 февраля Канадские администраторы ценных бумаг (CSA) опубликовали уведомление, требующее от криптобирж подписывать новые юридические обязательства, пока они ожидают регистрации в регулирующем органе. Среди многих пунктов новое обязательство запрещает «покупку или депонирование криптоактивов с указанием стоимости (обычно называемых стейблкоинами) посредством криптоконтрактов без предварительного письменного согласия CSA». Хотя кажется, что стабильная монета USD Coin (USDC) не была затронута решением.

В настоящее время все криптовалютные биржи должны зарегистрироваться в канадских регулирующих органах перед регистрацией пользователей в стране. 22 июня 2022 года криптовалютные биржи ByBit и KuCoin были оштрафованы на миллионы долларов после того, как Комиссия по ценным бумагам Онтарио определила, что обе они работают в стране как «платформы, не соответствующие требованиям».