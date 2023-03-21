Демократы и республиканцы США объединились против продажи земли иностранцам

Запрет иностранцам на владение сельскохозяйственными землями в США поддерживают обе партии, представленные в конгрессе США.

Основное возмущение вызывает то, что некоторый объем сельскохозяйственных земель США принадлежит китайским компаниям. «Иностранное владение сельскохозяйственными землями угрожает небольшим семейным фермам и всей цепочке поставок сельскохозяйственной продукции», — написала двухпартийная группа законодателей палаты представителей в письме от 27 февраля министру сельского хозяйства Тому Вилсаку, осуждая недостаточную отчетность о продажах земли иностранцам с 2015 по 2018 год.

«Я не думаю, что мы должны позволять странам, которым наплевать, существуем мы или нет, владеть сельскохозяйственными угодьями в нашей стране», — заявил сенатор-демократ из Монтаны Джон Тестер в февральском интервью.

«Я считаю, что даже один акр американских сельскохозяйственных угодий, принадлежащих Коммунистической партии Китая, — это слишком много», — заявила сенатор-республиканец от штата Алабама Кэти Бритт.

Американские эксперты считают, что ограничения на владение землей иностранцами может быть принято на текущей сессии. При воплощении запрета могут возникнуть непредвиденные последствия для сельского хозяйства.

Томас Вилсак заявил на слушаниях в сенате, что Россия, Китай, Иран и Северная Корея вместе по состоянию на 2021 год владели менее чем 400 000 акров (161 874 га) сельскохозяйственных земель. Крупнейшими иностранными землевладельцами в США являются Канада, Нидерланды и Великобритания.

Всего иностранцам принадлежит 40 млн акров (1 618 744 гектаров) земли, сообщил минсельхоз США. С 2015 года иностранцы ежегодно приобретали в среднем по 2,2 млн акров (890 309 гектаров).