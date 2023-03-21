Ученые из Университета Торонто разработали препарат от рака печени с помощью ИИ

Ученые из Университета Торонто вместе с коллегами из биотехнологической компании Insilico Medicine разработали препарат от рака печени с помощью ИИ

Специалисты в своей работе использовали программу на базе ИИ AlphaFold и платформу Pharma.AI. С помощью первой нейросети ученые отсканировали клетки гепатоцеллюлярной карциномы — одного из видов рака печени. ИИ выдал слабые места вируса, среди которых самым перспективным оказался белок CDK20.

Полученные данные были загружены в Pharma.AI. Нейросеть описала вещество, способное воздействовать на белок CDK20. На разработку лекарства ушло всего 30 дней, когда люди тратят годы на создание препаратов. Программа позволила им провести сканирование клеток рака для поиска потенциально уязвимых мест.

На сегодняшний день ученые из Университета Торонто планируют перейти к клиническим тестам лекарства и убедиться на практике в его эффективности против рака печени.

Сами исследователи считают свое открытие явным доказательством эффективности использования искусственного интеллекта в медицинской области, где поиск жизненно важных лекарств может занимать годы и даже десятилетия.

Кроме того, в платформе была система для прогнозирования ожидаемой продолжительности жизни пациентов. Модель предсказывала выживаемость в течение шести, 36 и 60 месяцев с точностью более 80%.