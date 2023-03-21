Байден наложил первое вето за свое президентство

Первое вето на законопроект с момента вступления в должность наложил президент США Джо Байден 20 марта.

Байден отклонил законопроект, который отменил бы правило министерства труда об инвестициях с учетом окружающей среды, социальной сферы и управление (ESG).

«Этот законопроект поставит под угрозу ваши пенсионные сбережения, поскольку сделает незаконным рассмотрение факторов риска, которые не нравятся республиканцам MAGA House. Менеджер вашего плана должен быть в состоянии защитить ваши с трудом заработанные сбережения — нравится это члену палаты представителей Марджори Тейлор Грин или нет», — добавил он, имея в виду конгрессмена-республиканца из Джорджии.

Администрация Байдена ранее издала правило, согласно которому финансовые управляющие могут взвешивать изменение климата и другие факторы ESG, когда они принимают решения о пенсионных инвестициях от имени клиентов. Он заменил правило эпохи бывшего президента Трампа, которое обязывало пенсионные фонды заботиться о максимизации прибыльности.

Палата представителей, контролируемая Республиканской партией, приняла законопроект об отмене правила Байдена, и 15 марта сенат проголосовал за отправку законопроекта на стол Байдена 50 голосами против 46.

Два сенатских демократа, сенаторы Джо Мэнчин (Западная Вирджиния) и Джон Тестер (Монтана) присоединились к республиканцам в оппозиции политике администрации Байдена, заявив, что, по их мнению, это случай чрезмерного вмешательства правительства, которое навязывает политическую повестку пенсионным счетам американцев и в резульате повестку демократов вынуждены финансировать и не разделяющее ее республиканцы.

Белый дом ранее заявлял, что Байден наложит вето на закон, если он будет принят Конгрессом. В Заявлении об административной политике Белый дом отметил, что это правило не является обязательным требованием, а предназначено для того, чтобы менеджеры пенсионных планов признавали, что факторы, связанные с ESG, могут иметь значение при анализе инвестиционных решений.

Конгресс вряд ли сможет преодолеть вето Байдена, поскольку для этого потребуется поддержка двух третей обеих палат.

Законодательство и последующее вето Байдена являются частью более широких дебатов по поводу инвестирования в ESG. Противодействие этой практике стало предметом пристального внимания многих консерваторов, которые рассматривают ее как часть более широкой программы «пробуждения», которая ущемляет право американцев принимать собственные решения.

«Это вето президента Байдена прямо противоречит интересам американского народа и снова создает незаконную лазейку для таких компаний, как BlackRock, State Street и Vanguard, которую можно использовать, чтобы поставить политику выше прибыли с помощью американских пенсионных долларов», — заявил Уилл Хильд, исполнительный директор группы Consumers’ Research, которая возглавила оппозицию политике ESG.

«Разочаровывает то, что эта администрация использует трудолюбивых пенсионеров американцев для продвижения прогрессивной политики, а не для обеспечения финансовой безопасности американцев», — сказал Хильд.

Сторонники ESG-инвестиций говорят, что следование этим принципам позволяет людям зарабатывать деньги, оказывать положительное влияние на окружающий мир и избегать некоторых финансовых рисков, связанных с изменением климата.

Банки, инвестиционные фирмы и финансовые управляющие также говорят, что потребительский спрос на инвестиционные предложения ESG неуклонно рос в течение последних нескольких лет.

Напомним, ESG повестка навязывает «разнообразие» в управлении и в персонале компаний, не позволяя следовать меритократическим принципам, а экологическая составляющая требует применения «зеленых» технологий, даже если они для природы вреднее, чем экологически чистые АЭС.