Протест против жестокости полиции в NDG

Более 100 протестующих собрались в парке Жируар, чтобы в среду вечером пройти маршем по району в знак протеста против жестокости полиции. Протестующие собрались около 18:00 и прошли маршем к станции метро “Вандом”.

Акция была приурочена к 27-му Международному дню борьбы с жестокостью полиции. Те, кто шел во главе марша, несли большой транспарант с надписью “Полиция убивает в тюрьмах и на улицах”. Демонстранты заявили, что марш должен был подчеркнуть жестокость всей системы правосудия в целом, а не только полиции. Сообщение на странице мероприятия в социальных сетях гласит: “Сотрудники полиции и службы задержания теоретически могут иметь разные имена и функции, но они выполняют одну и ту же роль репрессий и насилия”.

Марш начался в парке Жируар, где несколько демонстрантов выступали в мегафон, делясь статистикой жестокости во всей системе правосудия. Демонстранты продолжили шествие по Шербрук-Уэст, скандируя лозунги и зажигая факелы. Некоторые протестующие играли на небольших барабанах, маршируя вверх по улице.

Большое внимание на демонстрации было уделено смерти 21-летнего Никуса д’Андре Спринга, который скончался после стычки с тюремными работниками во время незаконного содержания под стражей в декабре прошлого года в тюрьме Бордо. Напомним, Никус был обрызган перцовым газом и впоследствии скончался.

Во время акции протеста раздавались скандирования “Справедливость для Никуса” и призывы обнародовать тюремные кадры ссоры, приведшей к его смерти. Главный коронер Квебека распорядился провести публичное расследование событий, ставших причиной смерти Спринг. Провинциальная полиция также начала уголовное расследование, которое привело к отстранению от должности сотрудника исправительного учреждения и надзирателя тюрьмы Бордо.

Полиция постоянно окружала протестующих. Демонстрация была признана незаконной в течение 15 минут после начала марша. Был произведен один арест за нападение, а также пять сообщений о хулиганстве.