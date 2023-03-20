Недвижимость. CELIAPP: увеличьте свои деньги вдвое

Стратегии максимизации благосостояния, связанные с безналоговым Сберегательным счетом для покупки первой недвижимости (CELIAPP), который откроется 1 апреля, все еще находятся в зачаточном состоянии. Тем не менее, похоже, что новый инвестиционный инструмент предоставит несколько интересных возможностей, в том числе возможность использовать его для дальнейшего увеличения объема денег, размещаемых в REEE.

Приложение CELIAPP, созданное федеральным правительством, позволяет частным лицам экономить при подготовке к покупке первой недвижимости. Можно внести в него в общей сложности 40 000 долларов (максимум 8000 долларов в год). Что, если ваши взносы поступили из зарегистрированного плана сбережений на образование вашего ребенка (REEE)? Можно ли было бы по-прежнему получать доход, не облагаемый налогом ? Короткий ответ: да.

Человек, который начнет вносить взносы в REEE в 2023 году с годовым взносом в размере 2500 долларов, что позволяет получить максимальную субсидию, получит в общей сложности 81 042 доллара в 2040 году при условии годовой доходности 5%, согласно расчетам Desjardins.Управление капиталом. Дежарден также рассчитывает стоимость обучения ребенка в течение пяти лет послесреднего образования (общеобразовательная программа для cegep и бакалавриата) в размере 26 994 долларов. Короче говоря, после завершения послешкольного образования может остаться много денег, которые можно будет реинвестировать, чтобы снова помочь вашему ребенку.

«Нам повезло, что в Квебеке стоимость послесреднего образования намного ниже, чем в других странах Канады и Северной Америки”, – отмечает Катрин Бушар, специалист по финансовому планированию в Desjardins “Управление капиталом”. В условиях, когда молодым людям, вероятно, будет все труднее приобретать недвижимость, может быть очень интересно использовать CELIAPP и возврат налогов».

Механизм, позволяющий продолжать увеличивать ваши деньги без уплаты налогов, очень прост. Как только ребенок получает доступ к послесреднему образованию (потому что, если ребенок не продолжает свое образование, субсидии должны быть возвращены, а доходы облагаются налогом при выходе), необходимые средства используются для оплаты обучения, и баланс поступает в CELIAPP. «При снятии средств капитал теоретически возвращается родителям (подписчикам), – отмечает Катрин Бушар. На практике родитель никогда не выписывает ребенку чек на 45 000 долларов. Мы много рассказываем ему о том, как использовать эти деньги.”Она также напоминает, что только владелец учетной записи CELIAPP может внести в нее свой вклад. Таким образом, родитель должен будет пожертвовать эту сумму своему ребенку.

“Эта стратегия позволяет планировать будущее, – считает Катрин Бушар. Если мы будем вкладывать 8000 долларов в год в течение пяти лет с годовой доходностью 5%, сумма может вырасти до 75000 долларов. Это хороший первоначальный взнос за первоначальную недвижимость, не считая возврата налога, полученного с взносов в размере 40 000 долларов». Сильвен де Шамплен, президент финансовой группы De Champlain, предлагает включить CELI в эту стратегию по двум очень простым причинам: также воспользоваться преимуществами более позднего возврата налогов и продлить срок службы CELIAPP.

«Чтобы сделать взнос в CELIAPP стоящим, требуется годовой доход не менее 25 000 долларов”, – объясняет он. У большинства студентов нет такого дохода. Они получают от 5000 до 12000 долларов. » Почему 25000 долларов? Потому что базовая личная сумма составляет 17 183 доллара в Квебеке на 2023 финансовый год (в Канаде она составляет 15 000 долларов). Добавьте к этому необлагаемые налогом 8000 долларов, внесенные в CELIAPP, и мы получим освобождение от уплаты налогов в размере 25000 долларов.

Поскольку налоговый вычет переносится на более поздние годы, Сильвен де Шамплен предлагает поместить деньги в CELI на время обучения ребенка. Таким образом, сумма будет продолжать расти, не облагаясь налогом. Также не следует забывать, напоминает он, что срок службы CELIAPP составляет 15 лет. Таким образом, ребенок, который откроет свой счет в 24 года, а не в 18 лет, сможет воспользоваться им до 39 лет, независимо от того, приобретет ли он Недвижимость в течение этого периода.

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Ольга Успенская

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