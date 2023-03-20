Канада упростила визовый режим для пострадавших от землетрясения в Турции

Визовый режим для пострадавших от землетрясений в Турции и Сирии упростила Канада, а также поставила обработки заявок выживших в приоритет.

Согласно совместному письменному заявлению министра иммиграции, беженцев и гражданства Канады Шона Фрейзера и министра транспорта Омара Альгабры, канадское правительство будет рассматривать заявления на временное и постоянное проживание людей, пострадавших от разрушительных землетрясений в Кахраманмараше 6 февраля 2023 года, включая заявления на переселение беженцев.

«Начиная с 29 марта 2023 года, мы отменим требование о наличии паспортов или проездных документов и сборов, уплачиваемых за эти документы, признавая, что заявители на постоянное место жительства потеряли свои проездные документы в результате землетрясений», — сказано в документе.

Министры также заявили, что будут предприняты шаги по продлению срока пребывания граждан Турции и Сирии, которые в настоящее время находятся в Канаде, но срок действия их виз истек.

Альгабра также подчеркнул, что Канада по-прежнему готова оказывать поддержку гражданам Турции и Сирии, пострадавшим от землетрясений. «Мы знаем, что у многих канадцев есть члены семей, пострадавшие от землетрясений, и сегодняшние меры должны принести облегчение этим канадцам. С помощью этих новых мер мы надеемся облегчить трудности, с которыми они сейчас сталкиваются», — пояснил он.