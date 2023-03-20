В Канаде прошла презентация горнодобывающих проектов Монголии

«День Монголии» прошел в Канаде в ходе конференции «PDAC 2023», организованной Канадской ассоциацией старателей и горняков в Торонто.

В сообщении отмечается, что министр горнодобывающей и тяжелой промышленности Монголии Дж. Ганбаатар принял участие в открытии конференции и, помимо открытия монгольской выставки, проинформировал инвесторов о политике, проводимой правительством Монголии в горнодобывающей отрасли.

В ходе конференции было организовано мероприятие «День Монголии», на котором были представлены деятельность крупных горнодобывающих проектов Монголии и предложения по сотрудничеству с инвесторами.

На конференции прошел обмен мнениями об укреплении демократии, расширении торгово-экономического сотрудничества между Монголией и Канадой, внедрении новых технологий и практик в горнодобывающем секторе, совместной работе по увеличению инвестиции.

Около года назад между МИД Монголии и МИД Канады состоялась первая консультативная встреча, на которой обсуждались монголо-канадские отношения.

Во время встречи стороны отметили, что монголо-канадские отношения и сотрудничество укрепляются на основе общих ценностей демократии, прав человека и свобод, а также что отношения двух стран развиваются в соответствии с «Договором о монголо-канадском сотрудничестве».

Представители стран обсудили возможности дальнейшего расширения сотрудничества в горнодобывающей, сельскохозяйственной, оборонной, экологической и культурной областях для активизации торгово-экономических связей между Монголией и Канадой.

Они также выразили желание укреплять сотрудничество в рамках ООН и других международных и региональных организаций, обменялись мнениями по текущим международным проблемам и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Напомним, дипломатические отношения между Монголией и Канадой были установлены 30 ноября 1973 года, а в 2023 году исполнится 50 лет со дня установления дипломатических отношений между двумя странами.