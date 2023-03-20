В США стали оптимистичнее смотреть на роль экономики страны в мире

США являются «ведущей экономической державой мира», в этом уверены все больше граждан страны.

Как показал опрос общественного мнения, проведенный компанией, в 2023 году мнения о том, что США — передовая в экономическом плане страна мира, придерживаются 44% опрошенных. Этот показатель на 7% выше, чем в 2021 году. В свою очередь, за тот же промежуток времени число тех, кто считает ведущей экономической державой мира является Китай, упало на 8% — с 50% в 2021 году до 42% в нынешнем. Кроме того, отвечая на вопрос, кто будет таковым на протяжении следующих 20 лет, 44% американских граждан назвали США, 37% — КНР.

В опросе Gallup, проведенном с 1 по 23 февраля, приняли участие 1008 взрослых американцев, погрешность выборки составила плюс-минус четыре процентных пункта. Американский президент Джо Байден готов обсудить с Конгрессом сокращение расходов на социальную сферу, заявила глава минфина США Джанет Йеллен 16 марта на слушаниях в сенате. По ее словам, эта тема является важной для американского правительства. Байден готов обсуждать вопрос социальных гарантий, при этом не сокращая обязательства перед жителями страны.

«Он сделал подробные предложения относительно медицинского страхования. Президент уверен, что такой разговор не должен означать сокращения соцгарантий и отказ от обязательств по отношению к пенсионерам, но обсуждать это надо», — заявила Йеллен. Напомним, 19 января американский минфин в очередной раз повысил лимит госдолга, чтобы избежать дефолта. Планка заимствований была повышена до отметки $31,4 трлн. По словам министра финансов, имеющихся средств должно хватить до начала лета.