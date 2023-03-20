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Новости Канадские правозащитники надавили на МИД, чтобы изолировать Израиль

Канадские правозащитники надавили на МИД, чтобы изолировать Израиль

Виктория Христова Мар 20, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Канадские правозащитники надавили на МИД, чтобы изолировать Израиль отключены 62 Просмотров

Правозащитная организация “Канадцы за справедливость и мир на Ближнем Востоке” (CJPME)  заявила, что потрясена решением министра иностранных дел Канады Мелани Джоли встретиться с ультраправым израильским коллегой Эли Коэном.

 

CJPME заявила, что считает Коэна ультраправым экстремистом, который заявил, что палестинские граждане Израиля могут «переехать в Газу по билету в один конец». Согласно протоколу встречи, министр Джоли выразил озабоченность по поводу насилия в отношении израильтян, но не выступил против Израиля в связи с эскалацией насилия и притеснений против палестинцев. Ранее эта организация выступала против экспорта оружия Израилю.  Кроме того,  ряд организаций в Канаде (включая организацию «Канадцы за справедливость и мир на Ближнем Востоке», организацию «Оксфам», «Международную Амнистию») выступил за присоединение страны к Международному договору о торговле оружием (МДТО). Эти организации особо поддерживают изменения в отношении контрольного механизма над экспортом оружия в соответствии с правилами МДТО.

Блокирование импорта товаров из израильских поселений на Западном берегу обсудили законодатели из стран Европы и Северной Америки на встрече многопартийной «Межпарламентской целевой группы по продвижению прав человека в Палестине». Они обсудили различные законодательные варианты, которые могут использовать законодатели для прекращения импорта товаров, произведенных в израильских поселениях, которые с международной точки зрения считаются незаконными и нарушающими права палестинцев.

Базирующаяся в Брюсселе Европейская координация комитетов и ассоциаций для Палестины (ECCP) сообщила в заявлении для прессы, что была третья встреча многопартийной «Межпарламентской целевой группы по продвижению прав человека в Палестине» — трансатлантической инициативы, объединяющей североамериканских и европейских законодателей, чтобы обеспечить платформу для сотрудничества, обмена знаниями и совместных стратегий по продвижению прав человека в Палестине. В ее состав входят более 20 законодателей из США, Канады, Великобритании, Ирландии, Испании, Финляндии, Бельгии, Словении, Нидерландов и других европейских стран.

Целевая группа заслушала выступления нескольких докладчиков, которые были лидерами в продвижении законодательных инициатив по ограничению или запрещению торговли с израильскими поселениями. Среди выступавших были сенатор Фрэнсис Блэк (Ирландия) и член парламента Вероника Хонкасало (Финляндия), каждая из которых внесла законопроекты или законодательные предложения, запрещающие ввоз товаров для расчетов. Законодатели также услышали от депутата Стивена Де Вюйста (Бельгия) о недавнем заявлении правительства Бельгии о том, что оно поддержит ежегодное обновление базы данных ООН о компаниях, работающих на палестинских территориях. Наконец, профессор Том Меренхаут рассказал целевой группе о своей роли в инициативе европейских граждан, которая проводит кампанию, направленную на то, чтобы подтолкнуть Европейскую комиссию к прекращению торговли с израильскими поселениями.

«Прогрессивные законодатели во всем мире были вдохновлены законопроектом сенатора Блэка об оккупированных территориях, который стал важным примером для тех, кто стремится положить конец обычным делам с поселениями», — сказал председатель Ирландской кампании солидарности с Палестиной Фатин Аль Тамими. «Канада движется совершенно в неправильном направлении, распространяя преференциальные торговые льготы даже на товары для поселений», — сказал Майкл Бьюкерт из организации «Канадцы за справедливость и мир на Ближнем Востоке».

«Нарастающая волна нападений поселенцев на мирных палестинцев демонстрирует насилие, присущее израильскому предприятию строительства поселений, и подчеркивает настоятельную необходимость принятия мер», — сказал представитель британской кампании солидарности с Палестиной Джеймс Туит. «Поддерживая экономические отношения с израильскими поселениями, правительства продолжают субсидировать израильскую колонизацию и фактическую аннексию оккупированной палестинской территории», — добавил представитель Международной организации защиты детей — Палестина Брэд Паркер.

Межпарламентскую целевую группу поддерживают группы гражданского общества в Европе и Северной Америке. К ним относятся «Канадцы за справедливость и мир на Ближнем Востоке» (CJPME), Коалиция канадских палестинских организаций (CCPO), Кампания солидарности с Ирландией и Палестиной (IPSC), Кампания солидарности с Палестиной (Великобритания), Европейская координация комитетов и ассоциаций за Палестину (ECCP) и Международная организация в защиту детей — Палестина (DCIP).

 

 

 

 

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