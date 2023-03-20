Сеть магазинов низких цен в США и Канаде прекратила продажу яиц

[Сеть магазинов в США и Канаде Dollar Tree, продающая товары по цене не выше $5 и предпочитающая ценники в $1, объявила, что больше не будет продавать яйца, потому что они слишком дороги./box]

Текущая ценовая политика сети устанавливает цены не выше $1,25 (96 руб.) за товар и не может вписать яйца в эту схему. Dollar Tree иногда продает ограниченное количество товаров за $3 или $5.

«Наша основная цена в Dollar Tree составляет 1,25 доллара (96 руб.). Стоимость яиц в настоящее время очень высока», — приводит газета слова представителя компании Рэнди Гилера. Он сказал изданию, что они снова начнут продавать яйца, когда их «стоимость будет больше соответствовать историческим уровням».

Сообщается, что «это изменение повлияет на продуктовые отделы примерно 8000 магазинов Dollar Tree в США и Канаде».

Стоимость яиц в США увеличилась примерно на 60% по сравнению с прошлым годом. Согласно данным Федерального резервного банка Сент-Луиса, средняя стоимость дюжины яиц класса А в феврале составила $4,21 по сравнению со средним показателем в $4,82 в январе.

Родни Холкомб, профессор экономики сельского хозяйства в Университете штата Оклахома, объяснил рост цен на яйца резким сокращением поголовья кур-несушек из-за птичьего гриппа. Он объяснил, что для выращивания нового поголовья кур-несушек требуется время, примерно полгода.

Поскольку сокращение поголовья птиц из-за гриппа началось в сентябре, то как раз к марту оно начало восстанавливаться. Профессор предупредил, что цены на яйца, вероятно, снова вырастут с приближением Пасхи, поскольку в это время спрос на яйца взлетает.

Холкомб предложил использовать наполненные конфетами и сюрпризами пластиковые яйца для пасхальных украшений и использовать вареные куриные яйца только в том случае, если люди собираются их есть.