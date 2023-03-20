Поглощение банка Credit Suisse вызвало скептицизм у канадских аналитиков

Поглощение швейцарского банка Credit Suisse швейцарским финансовым холдингом UBS было встречено на фондовых рынках с большим скептицизмом.

Согласно комментариям аналитиков, поглощение СS холдингом UBS предпочтительнее, чем коллапс CS. Однако будет ли это решение также положительным для UBS в долгосрочной перспективе, еще неизвестно.

Наблюдатели отмечают, что поглощение конкурента было инициировано не UBS, а было навязано политиками. Аналитики канадского банка Royal Bank of Canada предположили, что руководство UBS не считали поглощение CS предпочтительным вариантом разрешения проблемы.

Сообщается, что акции UBS утром 20 марта упали до промежуточного минимума за год — почти на 16%, к полудню компенсировали более половины первоначальных ценовых потерь. Однако до сих пор находятся в минусе (- 4,18%).

Из-за слияния швейцарского банка Credit Suisse потеряли $17 млрд держатели его облигаций. Потери произошли из-за слияния Credit Suisse и крупнейшего швейцарского банка UBS. Financial Times также сообщила, что UBS сообщился купить Credit Suisse более чем за $2 млрд.

Напомним, гендиректор Credit Suisse заявлял, что банк страдает из-за оттока клиентов. По данным Financial Times правительство предпринимает экстренные меры для слияния банка с UBS.

Швейцарские власти начали рассматривать вопрос о частичной или полной национализации банка Credit Suisse.

Федеральное правительство Швейцарии рассматривает возможность либо полного поглощения банка, либо сохранения значительной доли, если поглощение швейцарским финансовым холдингом UBS не удастся из-за сложности и срочности сделки.