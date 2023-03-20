Ошибка Паспортного управления Канады. Серьёзнейшее нарушение конфиденциальности налицо

Будьте внимательны и помните, что ваши личные документы могут быть отправлены чужим людям. Ошибочка вышла, бывает./box]

Депутат от Консервативной партии Канады публично рассказал о вопиющем случае нарушения тайны личности, допущенном Паспортным управлением Канады (Passeport Canada) – семья из Квебека, проживающая в районе города Квебек, получила на свой домашний адрес документы пятерых канадцев, которых они никогда не видели, не знают, с которыми никогда не общались и которые проживают в самых разных провинциях страны.

На адрес семьи пришли конверты с документами лиц, проживающих в Онтарио, Манитобе, Альберте и даже из Британской-Колумбии. В конвертах были паспорта, заказанные гражданами, их свидетельства о рождении, документы с номерами кредитных карточек (подтверждающие оплату процесса получения паспорта), фотокопии или оригиналы водительских прав, фотографии лиц и даже свидетельство о разводе одного из граждан.

Семья, получившая эти документы, проживает далеко от офисов управления, поэтому она заказала паспорта для детей на сайте правительства, отправив сопроводительные документы, но так как каких-то документов не хватало, управление вернуло запрос отправителю. Каково же было удивление семьи, когда она обнаружила в конверте и документы гражданки из Британской Колумбии. Люди тут же отправили эти документы в Управление, заплатив собственные деньги за отправку заказным письмом, и уведомили о происшествии Управление.

Вместо ответа, извинений, заверений в том, что ошибка не повторится, семья через две недели получила ещё четыре конверта с документами незнакомцев. Причём данных в конвертах было столько, что любой мошенник мог легко воспользоваться ими в собственных целях.

Тогда семья, наученная опытом, решила не отправлять документы в Паспортное управление, а передала их депутату своего округа, который и инициировал расследование происшествия. Хотя изучение обстоятельств дела пока не завершено, случай, конечно, вопиющий.

Отправка по почте паспортов и других документов является стандартной процедурой в Канаде, но вот отправка конфиденциальных документов совершенно посторонним лицам — это скандал. Чем скандал вызван, пока непонятно. Скорее всего, речь о некомпетентности служащих. Если бы речь шла об серьёзном сбое в компьютерной программе, то вряд ли дело обошлось бы пятью случаями, хотя окончательные выводы делать рано.

Но так или иначе необходимо помнить, что все граждане должны быть начеку и не забывать о том, что они тоже могут стать жертвами допущенных ошибок.