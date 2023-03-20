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Канадский паспорт.

Паспортное управление Канады отправило важные документы не тому адресату

Megan Jorgensen Мар 20, 2023 Меган Хорхенсен, Новости Канады, Новости провинции Квебек, Происшествия Оставить комментарий 103 Просмотров

Ошибка Паспортного управления Канады. Серьёзнейшее нарушение конфиденциальности налицо

Будьте внимательны и помните, что ваши личные документы могут быть отправлены чужим людям. Ошибочка вышла, бывает./box]

Депутат от Консервативной партии Канады публично рассказал о вопиющем случае нарушения тайны личности, допущенном Паспортным управлением Канады (Passeport Canada) – семья из Квебека, проживающая в районе города Квебек, получила на свой домашний адрес документы пятерых канадцев, которых они никогда не видели, не знают, с которыми никогда не общались и которые проживают в самых разных провинциях страны.

На адрес семьи пришли конверты с документами лиц, проживающих в Онтарио, Манитобе, Альберте и даже из Британской-Колумбии. В конвертах были паспорта, заказанные гражданами, их свидетельства о рождении, документы с номерами кредитных карточек (подтверждающие оплату процесса получения паспорта), фотокопии или оригиналы водительских прав, фотографии лиц и даже свидетельство о разводе одного из граждан.

Семья, получившая эти документы, проживает далеко от офисов управления, поэтому она заказала паспорта для детей на сайте правительства, отправив сопроводительные документы, но так как каких-то документов не хватало, управление вернуло запрос отправителю. Каково же было удивление семьи, когда она обнаружила в конверте и документы гражданки из Британской Колумбии. Люди тут же отправили эти документы в Управление, заплатив собственные деньги за отправку заказным письмом, и уведомили о происшествии Управление.

Вместо ответа, извинений, заверений в том, что ошибка не повторится, семья через две недели получила ещё четыре конверта с документами незнакомцев. Причём данных в конвертах было столько, что любой мошенник мог легко воспользоваться ими в собственных целях.

Тогда семья, наученная опытом, решила не отправлять документы в Паспортное управление, а передала их депутату своего округа, который и инициировал расследование происшествия. Хотя изучение обстоятельств дела пока не завершено, случай, конечно, вопиющий.

Отправка по почте паспортов и других документов является стандартной процедурой в Канаде, но вот отправка конфиденциальных документов совершенно посторонним лицам — это скандал. Чем скандал вызван, пока непонятно. Скорее всего, речь о некомпетентности служащих. Если бы речь шла об серьёзном сбое в компьютерной программе, то вряд ли дело обошлось бы пятью случаями, хотя окончательные выводы делать рано.

Но так или иначе необходимо помнить, что все граждане должны быть начеку и не забывать о том, что они тоже могут стать жертвами допущенных ошибок.

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