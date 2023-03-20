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Общество Здоровье, медицина Как сохранить плоский живот благодаря правильному питанию
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В этих продуктах полно клетчатки.

Как сохранить плоский живот благодаря правильному питанию

Megan Jorgensen Мар 20, 2023 Здоровье, медицина, Меган Хорхенсен, Полезные продукты, Сам себе ресторан Оставить комментарий 33 Просмотров

Какие продукты помогут сохранить плоский живот?

Самые полезные продукты для тех, кто беспокоится о внешнем виде собственного животика.

Сохранить плоский живот — задача весьма сложная. А избавиться от жировых складок, которые со временем на животе образуются, ещё сложнее. Тем не менее, можно следовать нескольким рецептам, проверенным временем. И рецепты эти подтверждены диетологами. А именно:

  1. Ешьте продукты, богатые клетчаткой. Клетчатка улучшает пищеварение, помогает желудочному тракту более эффективно справиться с прохождением сьеденного и тем самым препятствует ожирению (и накапливанию газов в желудке).
  2. Ешьте продукты, которые оказывают расслабляющее действие на желудок (слабительное) — артишоки, груши, бананы, сливы… Эти продукты не дают накапливаться отложениям.
  3. Избегайте вообще продуктов, которые тяжело перевариваются. Наоборот, выбирайте самые легко усвояемые продукты, от тыкв, до зелёной фасоли и сладких перцев. Легко усваиваются молоко, орехи, миндаль. Самые лучшие в этом отношении продукты, это те, которые содержат много воды — фрукты, овощи, молочные продукты. Помидоры, огурцы, грибы, репа, салаты, лимоны, ягоды — все эти продукты помогут справиться с ожирением.
  4. Ешьте нежирное мясо, которое содержит много белка, от курятины и индюшатины, до теляьчих эскалопов, крольчатины, белой рыбы, до авокадо, чечевицы или риса. А вот капуста надувает живот, при всей её полезности.
  5. Потребляйте меньше соли. Чем больше вы едите соли, тем больше в организме накапливается вода, тем больше риск целлюлита и ожирения. Но если и едите солёное, то учтите, что есть продукты, которые помогают удалению воды — чёрный редис, зелёный лук, спаржа и даже свежая мята, все эти продукты желательно добавлять в салаты и даже в десерты.

Да, если подумать, то в рекомендациях по здоровому питанию есть протоворчия. Например, в этом случае, то «ешьте капусту всех видов», то «не ешьте капусту, будет живот пучить». Но в том-то и дело, при составлении меню мы выбираем те продукты, которые помогают достичь главной цели на данный период.

Приятного аппетита!

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