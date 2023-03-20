Какие продукты помогут сохранить плоский живот?

Самые полезные продукты для тех, кто беспокоится о внешнем виде собственного животика.

Сохранить плоский живот — задача весьма сложная. А избавиться от жировых складок, которые со временем на животе образуются, ещё сложнее. Тем не менее, можно следовать нескольким рецептам, проверенным временем. И рецепты эти подтверждены диетологами. А именно:

Ешьте продукты, богатые клетчаткой. Клетчатка улучшает пищеварение, помогает желудочному тракту более эффективно справиться с прохождением сьеденного и тем самым препятствует ожирению (и накапливанию газов в желудке). Ешьте продукты, которые оказывают расслабляющее действие на желудок (слабительное) — артишоки, груши, бананы, сливы… Эти продукты не дают накапливаться отложениям. Избегайте вообще продуктов, которые тяжело перевариваются. Наоборот, выбирайте самые легко усвояемые продукты, от тыкв, до зелёной фасоли и сладких перцев. Легко усваиваются молоко, орехи, миндаль. Самые лучшие в этом отношении продукты, это те, которые содержат много воды — фрукты, овощи, молочные продукты. Помидоры, огурцы, грибы, репа, салаты, лимоны, ягоды — все эти продукты помогут справиться с ожирением. Ешьте нежирное мясо, которое содержит много белка, от курятины и индюшатины, до теляьчих эскалопов, крольчатины, белой рыбы, до авокадо, чечевицы или риса. А вот капуста надувает живот, при всей её полезности. Потребляйте меньше соли. Чем больше вы едите соли, тем больше в организме накапливается вода, тем больше риск целлюлита и ожирения. Но если и едите солёное, то учтите, что есть продукты, которые помогают удалению воды — чёрный редис, зелёный лук, спаржа и даже свежая мята, все эти продукты желательно добавлять в салаты и даже в десерты.

Да, если подумать, то в рекомендациях по здоровому питанию есть протоворчия. Например, в этом случае, то «ешьте капусту всех видов», то «не ешьте капусту, будет живот пучить». Но в том-то и дело, при составлении меню мы выбираем те продукты, которые помогают достичь главной цели на данный период.

Приятного аппетита!