Открылся сезон cabane à sucre (“сахарных хижин”) – популярного традционного весеннего развлечения квебекцев

Впервые после трёхлетнего перерыва сезон сахарного сиропа проходит без ограничений. Даже на территории Монреаля можно найти кленовые фермы, приглашающие гостей.

Итак, в Квебеке наступает очередной сезон cabane à sucre (« сахарных хижин»), традиционных весенних выездов на природу — в кленовые рощи, где расположены фермы по сбору и обработке кленового сиропа. После прогулки по лесу (чаще всего в повозках, запряжённых лошадьми, а иногда и на собачьих упряжках, если снег в лесу пока не растял). Прогулки сопровождаются дегустацией “мороженого” из льда и густого кленового сока.

Затем гостей ждёт угощение в домашнем ресторане, где опять же традиционное блюдо, которое подают вот уже несколько веков, называется «уши Христа» и представляет собой ветчину в кленовом сиропе (весьма вкусно!) Всё действо часто совпровождается концертами, местный аккомпаниатор играет на аккордеоне, исполняя народные или современные песни, люди танцуют и поют хором.

В этом году « сахарные хижины» впервые работают без ограничений с 2020 года. А поэтому наплыв посетителей ожидается большим. Тем более, что в феврале стояли тёплые погоды, что привело к обильному урожаю сиропа (как правило, чем холоднее в феврале, тем меньше сиропа вырабатывает клён).

Хотя официально сезон начинается в феврале, но до середины марта в хижины отправляются мало туристов, а массы посететилей посещают эти «весенние посиделки» в последних числах месяца, а сам сезон продолжается примерно до середины апреля.

Выбрать подходящую для вас ферму не так уж сложно, можно посетить сайт cabaneasucre.org, в котором представлены более 200 «сахарных хижин». Монреальцам ездить далеко не приходится — даже на территории города, в нескольких больших леснях парках, расположенных на переферии, есть кленовые фермы, приглашающие гостей в сезон сиропа. А вокруг Монреаля, начиная от Лаваля и вплоть до Шербрука и далее, можно выбрать из десятков «хижин».

Всегда рекомендуется ознакомиться с фермой на вышеуказанном сайте, прежде, чем на неё отправиться — есть фермы, которые предлагают вегетарианское меню или же дорогие продукты (осетровую икру, например), либо же блюда без глютена или же без свинины (хотя «христовы ушки» без свинины, это нонсенс). На некоторых фермах нет возможности прогуляться по лесным тропинкам, а многие семьи такие прогулки ценят. А не некоторых, наоборот, есть даже миниатюрная железная дорога, по которой можно покататься в маленьких вагончиках — дети такие поездки обожают.

К сожалению, владельцы cabane à sucre предупреждают, что в этом году меню будет дороже, чем раньше. Подорожали яйца, говядина, свинина, да и другие продукты, впрочем мы все об этом знаем. Подорожали и услуги работников, что тоже логично.

Но в любом случае поездка на весёлый праздник стоит свеч, а сезон завершится быстро, так что не откладывайте визит в долгий ящик.