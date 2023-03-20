Иммиграция с Александрой Мельниковой. Поговорим об ошибках иммиграционных офицеров.



Мне бы хотелось рассказать о нескольких случаях, хотя их тысячи и тысячи. В прошлом выпуске я писала, что делать, если вы получили отказ. В этом привожу примеры наиболее интересных отказов, которые произошли в 2022 году, так как не все офицеры знают свою работу и часто нам приходится доказывать, что решения ошибочны.

Программа бизнес иммиграции в провинцию Онтарио.

По этой программе аппликант должен получить сначала одобрение приехать в Онтарио, чтобы открыть там бизнес руководствуясь заранее уже одобренным бизнес-планом.

Как только бизнес открыт, мы подаем на разрешение на работу ВМЕСТЕ с пакетом на ПМЖ.

Офицер ОТКАЗАЛ в разрешении на работу на основании, что аппликант НЕ ВЕРНЕТСЯ после окончания рабочей визы

Решение отправлено на пере рассмотрение и недавно файл был пере открыт заново другим офицером (наверное, более знающим)

Гуманитарная программа

Офицер вынес отрицательное решение и отказал в гуманитарке, так как “типа аппликант все равно никуда не уедет”, ведь депортировать в страну гражданства сейчас нельзя (из-за войны и экономического коллапса стоит запрет на депортацию этих граждан в эту страну),

К тому же офицер обратил внимания на то, что аппликант имеет возможность “в теории” подать на другие программы ПМЖ.

Ошибка здесь состоит в том, что офицер не имеет права отказывать на теоретических додумках, которые могут (а могут и НЕ) произойти в будущем.

Отказ офицера аннулирован судом.

И опять гуманитарно-сострадательная программа.

Аппликантке было отказано в ПМЖ по этой категории несмотря на то, что она уже больше 10 лет жила в Канаде со своей дочерью и воспитывала внуков. Единственный минус в этой истории, женщина жила НЕЛЕГАЛЬНО….При рассмотрении офицер придал этому факту сильно преувеличенное значение, таким образом уменьшив все остальные заслуги “бабушки”, а точнее, почти не принял их во внимание.

Дело отправилось в суд, так как все факторы должны рассматриваться ОДИНАКОВО, ведь таким образом определяется исход дела.

Судья решение об отказе аннулировал.

Гуманитарная программа:

Она прожила в Канаде 26 лет, большую часть которых прожила нелегально, работая няней или уборщицей. Подала на гуманитарную программу на ПМЖ еще в 2011 году, в которой было отказано, спустя 10 лет опять подала на гуманитарную программу, в которой было опять отказано. Офицер посчитал, что она легко может вернуться обратно, а ее пребывание в Канаде на протяжении 26 лет не является критическим фактором, так же, как и ее работа. Решение было отправлено в суд, на обжалование и судья решение офицера аннулировал, так как оно противоречит правилам гуманитарной программы.

Отказ в учебной визе. Причина – семейные связи со страной исхода и в Канаде, а также цель поездки (типа получение образования не конечная цель поездки). Семья планировала ехать вместе, а главный аппликант планировал учиться на магистратуре по бизнес-администрированию, в то время как основная работа и образование были в сфере IT. Подали на апелляцию – дело выиграли. Офицер сделал выводы, не открывая ни одного сопроводительного документа.

Гуманитарная программа на маму возрастом 81 год:

Семья отправила пакет документов на ПМЖ по гуманитарной программе на маму родом из России. Дочь, гражданка Канады, проживает в Канаде и очень тяжело болеет (ждет трансплантацию печени). Мама ее единственная поддержка и они очень близки. Мама находится в Канаде уже три года и заботиться о дочери. По каким-то причинам офицер посчитал, что гуманитарных факторов недостаточно и в гуманитарной программе на ПМЖ маме было отказано. Специалисты подали на апелляцию – и дело выиграли.

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С уважением Александра Мельникова,

Президент компании «SKI Immigration»,

“Canada from coast to coast”

лицензированный иммиграционный консультант по всей Канаде и провинции Квебек с опытом работы в иммиграции более 10 лет.

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