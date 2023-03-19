Пять рецептов блюд из кухни Азии, но с общим названием “карри”, хотя рецепты и подстраиваются по наши желудки

Рецепты мясного карри по-индонезийски, утки по-бирмански, карри из печёной папайи, индийского соуса карри, карри по-таиландски.

Карри – это далеко не только известная азиатская приправа, но и целый ряд блюд, в которых приправы и травы являются одним из важнейших элементов, и в которых листья дерева карри присутствуют лишь в качестве одного из компонентов. В каждой стране и в каждом регионе блюда, конечно, различаются и носят собственные названия, но мы приведём как бы стандартные, классические рецепты, причём приспособленные для нашей кухни и для наших условий.

Мясное карри в горшочке по-индонезийски

Индонезийская кухня отменна, спору нет. Однако, прежде, чем зайти в ресторанчик – приглядитесь. Если европейских лиц не видите среди посетителей, то задумайтесь. Потому, как вкусно будет, но если готовят для привычых к острой пище желудков, то будет действительно слишком остро, и запивать придется каждую ложку, чтобы не сгореть. Поэтому, подлаживаемся под европейские желудки.

Для карри по-индонезийски берем:

Четыре говяжьих рулета по 100 граммов каждый

Пару стручков сладкого перца

Полдесятка самых разных приправ (от базилика и петрушки до перца чили, куркумы и порошка карри) – количество по наитию и вкусу

Пять луковиц средних размеров

Пять средних же помидорин

Три столовые ложки любого раститетельного масла

Пять столовых ложек соевого соуса

Стакан в 250 граммов сливок

Перец и соль по вкусу

Готовим:

Говяжьи рулеты режем полосками, а сладкие перцы соломкой (удаляем, естественно, сердцевину). Очищенный лук режем полколечками

Помидоры окунаем в кипяток для снятия кожицы и режем маленькими дольками. Плодоножка удаляется.

Обжариваем мясо в раститетельном масле. Можно порциями обжаривать. До тех пор, пока не будет поджаренным со всех сторон.

Укладываем мясо в горшочек. Сверху кладем все овощи.

Заливаем соевым соусом, взбитыми сливками, приправляаем карри и другими приправами, солим и перчим.

Тушим на слабом огне полчаса, иногода помешивая.

У индонезийцев гарниром выступает рис. Не забудьте овощной салат выставить.

Утка по-бирмански

В Рангуне – столице Мньянмы, но раньше она называлась Бирмой, и многие термины сохранились, заезжего туриста обязательно угостят местные рестораторы уткой, приготовленной согласно местным обычаям.

Рецепт утки по-бирмански не так уж сложен:

Тушку утки освобождаем от костей и фаршируем особым фаршем, который готовится так:

Смешиваем в количествах по наитию утиное мясо, печень утиную, толченые сухарики, рубленую зелень петрушки, порошок карри, яблочки и сахар. Рекомендуется добавить, но в очень малых количествах (щепотку) любых других восточных прирав, от апельсинового порошка, до шафрана (но настоящий шафран очень дорог)

Подвязываем крылышки и ножки уточки ниточкой, чтобы придать верную форму, кладем спинкой кверху на противень, политый подсолнечным маслом (можно кукурузное масло использовать)

Тушим в духовке, поливая бульоном, который мы заранее сварили из костей и потрохов уточки (конечно, процедили утиный бульон)

Как только утка станет бронзового цвета, точнее даже темно-бронзового, надо положить на противень кртошку, залить сметаной – опять же, так, чтобы не переборщить и держать на слабом огне до готовности.

При подаче на стол можно отдельно поставить блюдо с рассыпчатым рисом и разные восточные соусы.

Запечёная папайя

Вот так готовим блюдо известное в Юго-Восточной Азии под названием карри из запечёной папайи:

Плод папайи весом примерно на полкило чистим, резрезаем вдоль пополам, удаляем зерна, а красную мяготь нарезаем, как бы брусочками такими. кожицу не снимать.

Кладем мякоть в кипящую воду и варим минут десять.

В это время чистим одну большую луковицу и нарезаем малыми кубиками.

Тушим лук в сливочном масле до прозрачности (масла много не берите).

Заправляем лук чайной ложечкой карри, белым перцем молотым и другими восточными пряностями по вкусу. Огонь не убавляем.

Через полминуты вливаем в лук полстакана сухого вермута и кипятим пару минут.

Докладываем пресной сметаны (не творог, не соус, именно сметана). Как только сметана стала горячей, снимаем с огня.

Добавляем в уже снятую с огня смесь яичный желток, заранее приготовленный и размешиваем. Разные пряности можно добавить в этот момент, а не раньше.

Брусочки папаи (они уже подсохли на горячей-то кухне), раскладываем на фольгу или другую термостойкую посуду.

Между брусочками папайи накладываем ветчину – полосками широкими.

Папайю и ветчину заливаем смесью лука, вермута, сметаны и пряностей.

Посыпаем сыром пармезан – обильно.

Ставим на полчаса в нагретую духовку. Температура – градусов 200-220 по Цельсию.

Можно подавать в качестве горячей закуски, можно вторым блюдом. Если, как второе подавать, то доложите вареного риса в каждую порцию. И рекомендуется запивать рисовой водкой типа саке.

Соус Карри

Соус из индийской кухни. Вообще-то, кухня Индии очень отличается в зависимости от района (начиная от Севера или Юга, и заканчивая Гоа, Мамбаи или Дели с Калькуттой), но мы упрощаем для наших желудков и наших обычных пристрастийю

Нам надо подготовить для соуса Карри:

Три большие луковицы

3 зубчика чеснока

3 столовые ложки сливочного масла

3 столовые ложки томатного пюре

800 граммов томатов

Столовая ложка карри (порошок)

Половина чайной ложки тмина

Щепотка кардамона

Соль, перец по вкусу

Готовим соус Карри :

Луковицы чистим, нарезаем на мелкие дольки Чеснок чистим Растапливаем масло и в нем тушим лук, затем, когда он побронзовеет, вынимаем из масла и оставляем в тепле Раздавливаем чеснок и тушим в этом же масле Смешиваем чеснок с карри, кардамоном и тмином, солим и перчим Даем смеси настояться и добавялем томатное пюре и томаты Теперь варим смесь минут 20-30 на слабом огне, до состояния густого соуса. Помешивать не забываем В конце добавляем наш тушеный лук.

Соус хорош для вареных яиц, овощных рагу и вообще, овощных блюд.

Карри по-таиландски

Что нужно для приготовления блюда:

2 столовые ложки оливкового масла

1 небольшая луковица, мелко рубленая

2 зубчика чеснока, мелко рубленого

1 перец jalapeno (посмотрите в интернете, как выглядит, довольно острый, меньше, чем обычные сладкие перцы), мелко нарезанный, зёрна удаляются

1 чайная ложка имбиря, который надо натереть

1 чайная ложка порошка карри

Самую малость кайенского перца

Чашка-две помидоров, нарезанных кусочками

Чашка кокосового молока (можно консервированное

300 граммов белой рыбы, нарезанной кусочками

1 чашка зелёного горошка

Один плод манго, нарезанного кубиками

Соль, перец чёрный

Для гарнира: Отдельно сваренный коричневый рис.

Готовим Карри по-таиландски:

Нагреваем масло в глубокой большой сковороде на среднем огне Добавляем чеснок, халапеньо, имбирь, кайенский перец, карри. Тушим, помешивая, минут десять, пока лук не станет прозрачным. Добавляем помидоры, продолжаем тушить минуты две. Добавляем кокосовое молоко, продложаем тушить, пока смесь не закипит. Добавляем рыбу, сахарный посыпанный горох, манго, горошек, соль и перец, варим на слабом огне минут пять, точнее, не варим, а тушим или жарим, так как жидкости будет мало Заливаем этой смесь готовый, пышущий жаром, рис и радуемся жизни.