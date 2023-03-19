Пять рецептов блюд из кухни Азии, но с общим названием “карри”, хотя рецепты и подстраиваются по наши желудки
Карри – это далеко не только известная азиатская приправа, но и целый ряд блюд, в которых приправы и травы являются одним из важнейших элементов, и в которых листья дерева карри присутствуют лишь в качестве одного из компонентов. В каждой стране и в каждом регионе блюда, конечно, различаются и носят собственные названия, но мы приведём как бы стандартные, классические рецепты, причём приспособленные для нашей кухни и для наших условий.
Мясное карри в горшочке по-индонезийски
Индонезийская кухня отменна, спору нет. Однако, прежде, чем зайти в ресторанчик – приглядитесь. Если европейских лиц не видите среди посетителей, то задумайтесь. Потому, как вкусно будет, но если готовят для привычых к острой пище желудков, то будет действительно слишком остро, и запивать придется каждую ложку, чтобы не сгореть. Поэтому, подлаживаемся под европейские желудки.
Для карри по-индонезийски берем:
- Четыре говяжьих рулета по 100 граммов каждый
- Пару стручков сладкого перца
- Полдесятка самых разных приправ (от базилика и петрушки до перца чили, куркумы и порошка карри) – количество по наитию и вкусу
- Пять луковиц средних размеров
- Пять средних же помидорин
- Три столовые ложки любого раститетельного масла
- Пять столовых ложек соевого соуса
- Стакан в 250 граммов сливок
- Перец и соль по вкусу
Готовим:
- Говяжьи рулеты режем полосками, а сладкие перцы соломкой (удаляем, естественно, сердцевину). Очищенный лук режем полколечками
- Помидоры окунаем в кипяток для снятия кожицы и режем маленькими дольками. Плодоножка удаляется.
- Обжариваем мясо в раститетельном масле. Можно порциями обжаривать. До тех пор, пока не будет поджаренным со всех сторон.
- Укладываем мясо в горшочек. Сверху кладем все овощи.
- Заливаем соевым соусом, взбитыми сливками, приправляаем карри и другими приправами, солим и перчим.
- Тушим на слабом огне полчаса, иногода помешивая.
У индонезийцев гарниром выступает рис. Не забудьте овощной салат выставить.
Утка по-бирмански
В Рангуне – столице Мньянмы, но раньше она называлась Бирмой, и многие термины сохранились, заезжего туриста обязательно угостят местные рестораторы уткой, приготовленной согласно местным обычаям.
Рецепт утки по-бирмански не так уж сложен:
Тушку утки освобождаем от костей и фаршируем особым фаршем, который готовится так:
- Смешиваем в количествах по наитию утиное мясо, печень утиную, толченые сухарики, рубленую зелень петрушки, порошок карри, яблочки и сахар. Рекомендуется добавить, но в очень малых количествах (щепотку) любых других восточных прирав, от апельсинового порошка, до шафрана (но настоящий шафран очень дорог)
- Подвязываем крылышки и ножки уточки ниточкой, чтобы придать верную форму, кладем спинкой кверху на противень, политый подсолнечным маслом (можно кукурузное масло использовать)
- Тушим в духовке, поливая бульоном, который мы заранее сварили из костей и потрохов уточки (конечно, процедили утиный бульон)
- Как только утка станет бронзового цвета, точнее даже темно-бронзового, надо положить на противень кртошку, залить сметаной – опять же, так, чтобы не переборщить и держать на слабом огне до готовности.
При подаче на стол можно отдельно поставить блюдо с рассыпчатым рисом и разные восточные соусы.
Запечёная папайя
Вот так готовим блюдо известное в Юго-Восточной Азии под названием карри из запечёной папайи:
- Плод папайи весом примерно на полкило чистим, резрезаем вдоль пополам, удаляем зерна, а красную мяготь нарезаем, как бы брусочками такими. кожицу не снимать.
- Кладем мякоть в кипящую воду и варим минут десять.
- В это время чистим одну большую луковицу и нарезаем малыми кубиками.
- Тушим лук в сливочном масле до прозрачности (масла много не берите).
- Заправляем лук чайной ложечкой карри, белым перцем молотым и другими восточными пряностями по вкусу. Огонь не убавляем.
- Через полминуты вливаем в лук полстакана сухого вермута и кипятим пару минут.
- Докладываем пресной сметаны (не творог, не соус, именно сметана). Как только сметана стала горячей, снимаем с огня.
- Добавляем в уже снятую с огня смесь яичный желток, заранее приготовленный и размешиваем. Разные пряности можно добавить в этот момент, а не раньше.
- Брусочки папаи (они уже подсохли на горячей-то кухне), раскладываем на фольгу или другую термостойкую посуду.
- Между брусочками папайи накладываем ветчину – полосками широкими.
- Папайю и ветчину заливаем смесью лука, вермута, сметаны и пряностей.
- Посыпаем сыром пармезан – обильно.
- Ставим на полчаса в нагретую духовку. Температура – градусов 200-220 по Цельсию.
Можно подавать в качестве горячей закуски, можно вторым блюдом. Если, как второе подавать, то доложите вареного риса в каждую порцию. И рекомендуется запивать рисовой водкой типа саке.
Соус Карри
Соус из индийской кухни. Вообще-то, кухня Индии очень отличается в зависимости от района (начиная от Севера или Юга, и заканчивая Гоа, Мамбаи или Дели с Калькуттой), но мы упрощаем для наших желудков и наших обычных пристрастийю
Нам надо подготовить для соуса Карри:
- Три большие луковицы
- 3 зубчика чеснока
- 3 столовые ложки сливочного масла
- 3 столовые ложки томатного пюре
- 800 граммов томатов
- Столовая ложка карри (порошок)
- Половина чайной ложки тмина
- Щепотка кардамона
- Соль, перец по вкусу
Готовим соус Карри :
- Луковицы чистим, нарезаем на мелкие дольки
- Чеснок чистим
- Растапливаем масло и в нем тушим лук, затем, когда он побронзовеет, вынимаем из масла и оставляем в тепле
- Раздавливаем чеснок и тушим в этом же масле
- Смешиваем чеснок с карри, кардамоном и тмином, солим и перчим
- Даем смеси настояться и добавялем томатное пюре и томаты
- Теперь варим смесь минут 20-30 на слабом огне, до состояния густого соуса. Помешивать не забываем
- В конце добавляем наш тушеный лук.
Соус хорош для вареных яиц, овощных рагу и вообще, овощных блюд.
Карри по-таиландски
Что нужно для приготовления блюда:
- 2 столовые ложки оливкового масла
- 1 небольшая луковица, мелко рубленая
- 2 зубчика чеснока, мелко рубленого
- 1 перец jalapeno (посмотрите в интернете, как выглядит, довольно острый, меньше, чем обычные сладкие перцы), мелко нарезанный, зёрна удаляются
- 1 чайная ложка имбиря, который надо натереть
- 1 чайная ложка порошка карри
- Самую малость кайенского перца
- Чашка-две помидоров, нарезанных кусочками
- Чашка кокосового молока (можно консервированное
- 300 граммов белой рыбы, нарезанной кусочками
- 1 чашка зелёного горошка
- Один плод манго, нарезанного кубиками
- Соль, перец чёрный
Для гарнира: Отдельно сваренный коричневый рис.
Готовим Карри по-таиландски:
- Нагреваем масло в глубокой большой сковороде на среднем огне
- Добавляем чеснок, халапеньо, имбирь, кайенский перец, карри. Тушим, помешивая, минут десять, пока лук не станет прозрачным.
- Добавляем помидоры, продолжаем тушить минуты две.
- Добавляем кокосовое молоко, продложаем тушить, пока смесь не закипит.
- Добавляем рыбу, сахарный посыпанный горох, манго, горошек, соль и перец, варим на слабом огне минут пять, точнее, не варим, а тушим или жарим, так как жидкости будет мало
- Заливаем этой смесь готовый, пышущий жаром, рис и радуемся жизни.