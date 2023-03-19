По меньшей мере шесть человек пропали без вести в результате пожара в Старом Монреале

Согласно предварительным данным, среди пропавших жителей по меньше мере двое туристов, а у владельца дома нет права на сдачу жилья в кратковременную аренду.

Добавление: Согласно последним данным, стало известно о гибели девушки, которой было 18 лет, она была в гостях у жильцов, которые сняли квартиру через платформу Airbnb. Девушка дважды звонила по 911 с призывом о помощи, так как она не могла выйти из горящего здания, но пожарные не успели.

Хотя пожар в здании, имеющем историческое значение, расположенном на площади D’Youville, в непосредственной близи от музея Pointe à Callière, произошёл ещё в четверг, но до сих пор число жертв несчастья не установлено. Дело в том, что здание сильно выгорело изнутри, и находиться в нём крайне опасно, не говоря о том, чтобы вести поиски. Об этом в субботу, 18 марта, рассказали представители пожарной службы.

Полицейские опрашивают жителей соседних домов и работников соседних магазинов и офисов, регистрируют запросы от родственников лиц, которые проживали или могли находиться в сгоревшем здании и не вышли на связь.

На утро субботы явно пропали без вести шесть человек, но положение осложняется тем, что не менее двух гостей проживали в квартире, которая была сдана на платформе Airbnb. Всего в доме было четырнадцать квартир, и, согласно показаниям жителей дома, хозяин его пытался выселить постоянных жильцов и превратить помещение в подобие гостиницы, сдавая квартиры на небольшой срок. С другой стороны, по словам полиции, у хозяина не было лицензии на сдачу квартир туристам, так что речь идёт о явном нарушении закона, если в доме на самом деле проживали гости города. Здание принадлежит адвокату Эмилю-Хайму Бенамор (Emile-Haim Benamor), который владеет им как хозяин предприятия по недвижимости с этим же названием. По словам представителей администрации Монреаля, в этом месте сдавать квартиры туристам нельзя, и владелец не обращался вообще в администрацию города с просьбой о регистрации жилья, как сдаваемого в краткосрочную аренду.

Если данные о нарушении закона со стороны владельца подтвердятся, его ждёт большой штраф, не говоря уже об уголовной ответственности, если погибли туристы.

Всего после пожара в больницы поступили девять человек, но только двое из них пока ещё остаются на изличении, оба они пострадали от ожогов, но жизнь их вне опасности.

Причина пожара до сих пор непонятна, так как, как указано выше, проникнуть в здание и вести поиски причин не представляется возможным. Задача также состоит в том, чтобы, по мере возможности, сохранить здание и восстановить его облик.