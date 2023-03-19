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Новости В Мире Почему сказка о Золушке так популярна в течение многих веков?
Cinderella
Золушка из мультфильма Диснея.

Почему сказка о Золушке так популярна в течение многих веков?

Megan Jorgensen Мар 19, 2023 В Мире, Культура, шоу-бизнес, Меган Хорхенсен, Отдых Оставить комментарий 44 Просмотров

Сказка о Золушке, сколько же ей лет и сколько есть версий этой сказки?

Несколько слов о сказке про Золушку – когда же легенда родилась, и как её рассказывали в течение веков.

Людям нравятся истории о том, как бедная и несчастная девушка преодолевает все невзголы и становится принцессой, надевая корону под восхищенными взглядами окружающих… Посему Золушка и стала одной из самых знаменитых героинь литературы всех времён и народов.
Но вот несколько фактов о Золушке, о которых вы вряд ли знали (хотя, если внимательно интересовались историей восхождения её на вершину славы, можете и знать).

Многие исследователи считают, что прототипом сказки Шарля Перро, самого известного произведения о Золушке, стала девушка по имени Родопис, жившая в Древней Греции, о которой упоминает Геродот в пятом веке до нашей эры. По словам Геродота, Родопис жила на самом деле и была то ли рабыней, то ли куртизанкой. Однажды она потеряла туфлю, которую увидел местный царь, приказавший девушку разыскать. Остальное вы уже угадали: Родопис разыскали, царь на ней женился, и Родопис стала одной из самых влиятельных властительниц страны.

Со временем легенду о Родопис переняли в Египте, где историю рассказывали уже с другими деталями: туфельку унёс орёл, который бросил её у ног фараона. Дальнейшее понятно…

После Геродота сказку в той или иной версии повторила дюжина писателей Античности. А затем рассказ стал популярен и в арабских странах, и в Азии, и в Европе. Самую большую популярность приобрела, конечно, версия в пересказе Перро, опубликованная в 1697 году, но на сегодняший день известно не менее семиста версий, многие из которых сильно отличаются друг от друга. Только в европейских странах известны полтысячи вариантов сказки, а остальные двести рассказываются в Африке и Азии.

И детали, и основные события часто сильно отличаются. В Италии с древних времён Золушку звали «Тыковка», потому что она родилась в тыкве. В Дании девушка потеряла сапожок, застрявший в размокшей земле.

Многие историки сегодня склоняются к версии, что «хрустальный башмачок» Перро в конце 17 века воспринимался читателем не так, как сегодня. Дело в том, что в те годы Франция импортировала в огромных количествах стекло и хрусталь из Флоренции, и политики-лоббисты местного производства хрусталя, хотели завоевать сердца французов, пропагандируя местное производство, посему Шарль Перро и рассказал о «хрустальной туфельке».

Заметим также, что с недавних пор стала популярной абсурдная версия о том, что на самом деле Перро писал не о «хрустальном башмачке», который носить практически невозможно, а о «меховой туфле», а хрусталь, не более, чем ошибка типографов. Мол, по-французски хрусталь и мех звучат одинаково и пишутся очень похоже — verre и vair. Версия абсурдна и смешна по простой причине — её впервые упоминает Оноре де Бальзак в одном из романов, где о ней говорит некий меховщик, гордящийся своей профессией. Уже у Бальзака этот эпизод подан с юмором, и автор никак не становится на сторону меховщика. Доказывать, что Перро говорил о хрустале, а не о мехе, просто смешно — и неоднократные прижизненные издания сказки, и тогдашние иллюстрации, и тут же появившаяся мода на хрустальную обувь, которую стали носить аристократы — всё это явно свидетельствует об асурдности «меховой версии».

А вот то, что «Золушка» спасла студию Уолта Дисней от банкротства, это правда. Дисней работал на историей долгие годы, но поставил полнометрожный фильм лишь в 1950 году. Это был шестой полнометражный фильм студии (до этого были выпущены такие картины, как «Белоснежка» и «Бэмби». Студия была на грани разорения, и если бы не вышла «Золушка», наступило бы банкротство. И только «Золушка», с её четыремя миллионами долларов прибыли (огромная сумма по тем временам) и тремя номинациями на Оскара и одним призом, спасла компанию.

Кстати, до наших дней единственный мюзикл «Золушка» был поставлен в 1957 году, хотя после этот спектакль был неоднократно поставлен на телевидении, но он остаётся единственной музыкальной версией сказки.

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