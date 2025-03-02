Израиль и Россия: Дипломатические усилия для урегулирования конфликта

Поездка Гофмана в российскую столицу стала важным шагом в координации действий по обеспечению безопасности Израиля и укреплению двустороннего сотрудничества с Россией. Основной целью визита стало обсуждение вопросов, связанных с освобождением израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа. Среди них особое внимание уделяется судьбе Максима Харкина, сына гражданки России.
Израильская сторона обратилась к России с просьбой о посредничестве в оказании давления на ХАМАС для ускорения освобождения заложников. Этот шаг демонстрирует готовность Израиля использовать дипломатические каналы для решения сложных вопросов в регионе.
Россия, в свою очередь, заявила о своей приверженности урегулированию конфликта на основе решения о двух государствах. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее подчеркнул, что такое решение поддерживается большинством стран и соответствует принципам ООН.
“Урегулирование может состояться только на двухгосударственной основе. Это тот тезис, который закреплен в соответствии с принципами ООН, который поддерживают большинство стран, имеющих отношение к этой проблеме”, – заявил Песков.
Россия также призывала обе стороны уважать условия достигнутых соглашений и работать над стабилизацией ситуации в регионе.
Этот дипломатический шаг стал важным этапом в усилиях по снижению напряженности между Израилем и ХАМАС. Успех переговоров может открыть путь к более широкому урегулированию конфликта и улучшению ситуации в регионе.
Мы будем следить за развитием событий и информировать наших читателей о ходе переговоров.
Автор: Даниэль Левин, специальный корреспондент “Ближневосточного обозрения”
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