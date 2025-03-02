Израиль и Россия: Дипломатические усилия для урегулирования конфликта

В последние дни в дипломатических кругах наблюдается активизация усилий по урегулированию конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направил в Москву своего военного секретаря, генерал-майора Романа Гофмана, для проведения переговоров с российскими властями.

Поездка Гофмана в российскую столицу стала важным шагом в координации действий по обеспечению безопасности Израиля и укреплению двустороннего сотрудничества с Россией. Основной целью визита стало обсуждение вопросов, связанных с освобождением израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа. Среди них особое внимание уделяется судьбе Максима Харкина, сына гражданки России.

Израильская сторона обратилась к России с просьбой о посредничестве в оказании давления на ХАМАС для ускорения освобождения заложников. Этот шаг демонстрирует готовность Израиля использовать дипломатические каналы для решения сложных вопросов в регионе.

Россия, в свою очередь, заявила о своей приверженности урегулированию конфликта на основе решения о двух государствах. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее подчеркнул, что такое решение поддерживается большинством стран и соответствует принципам ООН.

“Урегулирование может состояться только на двухгосударственной основе. Это тот тезис, который закреплен в соответствии с принципами ООН, который поддерживают большинство стран, имеющих отношение к этой проблеме”, – заявил Песков.

Россия также призывала обе стороны уважать условия достигнутых соглашений и работать над стабилизацией ситуации в регионе.

Этот дипломатический шаг стал важным этапом в усилиях по снижению напряженности между Израилем и ХАМАС. Успех переговоров может открыть путь к более широкому урегулированию конфликта и улучшению ситуации в регионе.

Мы будем следить за развитием событий и информировать наших читателей о ходе переговоров.

Автор: Даниэль Левин, специальный корреспондент “Ближневосточного обозрения”