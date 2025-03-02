Антонина Левина: “В поисках Полины Виардо”

В преддверии спектакля Антонины Левиной о Полине Виардо, мы поговорили с ней о предстоящей премьере!

Почему Полина Виардо?…

Личность Полины Виардо мне вообще близка, на каком-то мистическом уровне чувствую свою с ней связь. Мне хочется у нее учиться: даже не пению, а искусству жизни в целом. Она умела создавать вокруг себя некую возвышенную атмосферу – атмосферу любви и творчества, умела преодолевать трудности, прощать и понимать людей. Она наверняка не была идеальной и непогрешимой. Но она была настоящей женщиной, и она понимала силу и ценность искусства.

Как был задуман спектакль?

В далеком 2017 году мне пришла идея музыкального спектакля о Полине Виардо – ее музыке, ее влиянии на культурную среду того времени, о ее личности, невероятном обаянии и до сих пор не раскрытых тайнах. Я выбрала ряд музыкальных произведений и на основе этой музыки и исторических материалов (писем, статей, цитат из книг, воспоминаний) заказала написание сценария замечательной московской актрисе, режиссеру и сценаристу – Екатерине Лисовой. Под ее руководством этот спектакль был с успехом поставлен в Москве и в Егорьевске в рамках музыкального фестиваля “Зимний путь”. Спектакль изначально назывался “Игра и демоны Полины Виардо”, и в нем были задействованы актеры театра “Глас” (Полину играла другая актриса, еще была роль Демона, а я была как бы “голосом” певицы).

После того, как режиссер Ольга Шведова пригласила меня сыграть одну из главных ролей в ее спектакле “Авантюрист и Певица”, я совсем осмелела и решила сыграть Полину целиком (а не только ее голос). Для этого мне пришлось переработать сценарий: заменить некоторые произведения, изменить и дописать текст.

Какой музыкальный материал?

В спектакль вошли произведения самой Полины Виардо (романсы и песни на французском и русском языках, романс Абаза (Абазы?) на стихи Тургенева “Утро туманное”, очень симпатичная, игровая испанская песенка ее отца, Мануэля Гарсия, разумется, в обработке Полины, отрывок из одной из ее оперных ролей, музыка ее педагога – Ференца Листа, ее друзей Шопена и Брамса, романсы Чайковского (Полина их очень любила)… Для меня самым непостижимым является тот факт, что именно Полина написала самый мощный романс на стихи Пушкина “Заклинание”. Она действительно чувствовала эти эмоции, этот язык, эту глубину. Многие русские композиторы писали романсы на это стихотворение, но лучше всех получилось именно у испанки-француженки (может быть, в ней есть что-то цыганское? …) Полины Виардо.

Кого хотелось бы поблагодарить за помощь?

Конечно, первая благодарность автору первоначального сценария, Екатерине Лисовой. Ее идея противопоставить Полине Демона-искусителя открыла совершенно новые возможности, в первую очередь, психологические: Полина вынуждена отвечать на вызовы собственных мыслей, “ментальных программ”, общественных установок. А эти задачи остро стоят и перед каждым из нас.

Благодарю директора фестиваля “Зимний путь” Наталью Коршунову: ее работа объединяет творческих людей по всему миру, рождая проекты подобные нашему.

Подарком судьбы считаю свою встречу с режиссером Ольгой Шведовой. Она не только “освободила мои крылья”, но и дала ценные консультации для нынешней постановки.

А еще благодарю актера из Торонто Михаила Хазановича за прекрасное исполнение роли Демона-Искусителя и замечательные творческие идеи.

Владимиру Лысину и Валерию Михайлову – большое спасибо за освещение и видео съемки спектакля, монтаж и оформление рекламных роликов.

Планируются ли выступления в других городах?

Да. Торонто, Оттава. Может быть, и дальше. Поживем-увидим.

И что еще …

Спектакль будет проходить в зале очень уютной библиотеки-салона, очень похожего на салон Мадам Виардо, в котором царит атмосфера старой Европы. Мест там всего 45. Поэтому билетов осталось совсем мало. Пишите текст на 514-887-2480, если хотите приобрести билет.

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