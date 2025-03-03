По сообщениям китайских журналистов, Россия преподнесла неожиданный и неприятный сюрприз Канаде. Этот шаг был предпринят Владимиром Путиным в ответ на антироссийские санкции.

Как известно, за последние годы против России было введено множество санкций, направленных на ограничение основных источников её доходов.

Одним из наиболее активных инициаторов этих мер выступает Канада, которая недавно вновь расширила список ограничений. Китайские журналисты отмечают, что Оттава настолько увлеклась санкционной политикой, что не была готова к ответным действиям со стороны российского президента Владимира Путина.

Эксперты издания Sohu подчеркнули, что в то время как ранее Россия в основном экспортировала нефть и газ, теперь значительную часть её доходов составляют поставки сельскохозяйственной продукции.

В частности, страна зарабатывает сотни миллионов долларов на экспорте рапсового масла в Китай. Спрос на эту продукцию в Китае настолько высок, что российские поставщики стали объектом зависти для других стран.

Канада долгое время являлась одним из ключевых поставщиков рапсового масла в Китай. Этот продукт пользуется огромной популярностью в КНР, и страна ежегодно тратит миллиарды долларов на его импорт.

Однако в последнее время канадские экспортеры столкнулись с серьезными трудностями: они потеряли множество контрактов, и их доля на китайском рынке стремительно сокращается. В Канаде выразили недовольство, когда выяснилось, что эти заказы перешли к России.

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