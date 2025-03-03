Мария Захарова прокомментировала слова Трюдо об отправке канадских военных на Украину

Трюдо планирует отправить канадских военных на Украину

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала высказывание премьер-министра Канады Джастина Трюдо о возможной отправке военных на Украину.

«А кто будет защищать канадскую землю в случае расширения США на север? Видимо, сбежавшие в Канаду от мобилизации украинцы», — написала дипломат в Telegram.

На это премьер-министр Канады ничего не ответил. То ли ответ еще не готов, то ли он держится в секрете, то ли такого варианта в Оттаве еще не рассматривали.

До этого Трюдо заявил, что Оттава рассматривает различные варианты обеспечения безопасности Украины, в том числе отправку своих военнослужащих в республику.

Трюдо уточнил, что в настоящее время обсуждаются все возможные варианты.

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