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Новости Канада в тупике: что ещё предложить США для отмены пошлин?
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Канада в тупике: что ещё предложить США для отмены пошлин?

Степан Артемьевский Мар 3, 2025 Новости, Новости Канады Оставить комментарий 3 Просмотров

Глава Канадского агентства пограничной службы, Эрин О’Горман, заявила, что Канада исчерпала возможности в предложении дополнительных мер пограничного контроля Соединённым Штатам, стремясь избежать введения таможенных пошлин.

Это заявление прозвучало на фоне продолжающейся напряжённости в торговых отношениях между двумя странами. Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении импортных пошлин на канадские товары, однако позднее отложил их введение до 4 марта.

В ответ на критику Трампа по вопросам наркотрафика и миграции, канадские власти уже обязались усилить пограничный контроль, выделив на это 1,3 миллиарда долларов в течение шести лет. Однако, как заявила О’Горман в интервью изданию Globe and Mail, Канада не знает, какие ещё шаги в этой области желает видеть новая администрация США.

“Мы не получали никаких указаний относительно дополнительных мер, которые США могли бы потребовать от нас в обмен на отмену пошлин”, — подчеркнула глава пограничной службы.

Это заявление вызывает серьёзные вопросы о будущем торговых отношений между Канадой и США. Эксперты отмечают, что отсутствие ясности относительно требований американской стороны создаёт неопределённость для канадского бизнеса и может привести к негативным последствиям для экономики страны.

В настоящее время канадские власти продолжают диалог с американскими коллегами, стремясь найти взаимоприемлемое решение. Однако, как показывает заявление О’Горман, поиск компромисса может оказаться непростой задачей.

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