Канада готова к торговому противостоянию с США: Трюдо обещает ответ на пошлины Трампа

Заявление прозвучало 2 марта, за два дня до истечения срока приостановки действия указа Трампа.
Трюдо подчеркнул, что Оттава продолжает прилагать максимум усилий для того, чтобы избежать введения пошлин 4 марта. «Но если пошлины будут введены во вторник, то мы, как и в прошлый раз, готовы дать сильный, недвусмысленный и пропорциональный ответ, поскольку канадцы ожидают этого», — заявил премьер-министр.
Напомним, что ранее Дональд Трамп уже вводил пошлины на импорт товаров из Канады, однако затем приостановил действие указа до 4 марта. Ожидается, что решение о дальнейших действиях будет принято в ближайшие дни.
Заявление Трюдо свидетельствует о том, что Канада готова к жесткому торговому противостоянию с США в случае необходимости. Эксперты отмечают, что введение ответных мер может привести к серьезным экономическим последствиям для обеих стран.
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