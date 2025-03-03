Канада готова к торговому противостоянию с США: Трюдо обещает ответ на пошлины Трампа

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна готова ввести ответные меры в случае, если президент США Дональд Трамп все же решит ввести импортные пошлины на канадские товары.

Заявление прозвучало 2 марта, за два дня до истечения срока приостановки действия указа Трампа.

Трюдо подчеркнул, что Оттава продолжает прилагать максимум усилий для того, чтобы избежать введения пошлин 4 марта. «Но если пошлины будут введены во вторник, то мы, как и в прошлый раз, готовы дать сильный, недвусмысленный и пропорциональный ответ, поскольку канадцы ожидают этого», — заявил премьер-министр.

Напомним, что ранее Дональд Трамп уже вводил пошлины на импорт товаров из Канады, однако затем приостановил действие указа до 4 марта. Ожидается, что решение о дальнейших действиях будет принято в ближайшие дни.

Заявление Трюдо свидетельствует о том, что Канада готова к жесткому торговому противостоянию с США в случае необходимости. Эксперты отмечают, что введение ответных мер может привести к серьезным экономическим последствиям для обеих стран.

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