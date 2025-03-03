Трамп инициировал расследование в области импорта канадской древесины

Президент США Дональд Трамп дал старт разбирательству в отношении импорта пиломатериалов из Канады, как сообщает Financial Times 2 марта.

Трамп выразил обеспокоенность, что демпинговые цены на древесину создают угрозу национальной безопасности, и отдал распоряжение о начале расследования предполагаемых злоупотреблений. Решение, датированное 1 марта 2025 года, может обернуться введением новых пошлин или квот, что в первую очередь затронет Канаду – основного поставщика древесины в США, на долю которого приходится 80% американского импорта.

Данное расследование Министерства торговли США является частью более масштабной торговой политики Вашингтона. Ранее Трамп инициировал проверки в отношении медного рынка и ввел пошлины на сталь и алюминий.

Трамп заявил о “серьезных проблемах в цепочке поставок древесины”, вызванных демпингом импортеров, и потребовал увеличения пошлин на канадскую древесину, которые сейчас составляют 14,5%.

Канадские производители пиломатериалов отреагировали сдержанно, выразив надежду на конструктивный диалог с американской стороной. Они утверждают, что канадская древесина является конкурентоспособной благодаря высоким стандартам устойчивого лесопользования и инновациям в производстве.

Однако, аналитики предсказывают, что торговый спор может затянуться на месяцы, а возможно и годы, поскольку подобные разбирательства часто связаны со сложными экономическими и политическими расчетами. Влияние новых ограничений на канадский экспорт может оказаться значительным, особенно для провинций, где лесная промышленность является ключевым сектором экономики.

В свою очередь, американские потребители опасаются, что любые новые пошлины или квоты приведут к росту цен на строительные материалы, что негативно отразится на жилищном строительстве и ремонтных работах.

По мнению экспертов, действия Трампа отражают его стремление защитить внутреннюю промышленность и создать новые рабочие места, но при этом игнорируются потенциальные последствия для потребителей и торговых партнеров. Развитие событий в отношении импорта канадской древесины будет внимательно отслеживаться другими странами, поскольку оно может повлиять на глобальную торговую политику.

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