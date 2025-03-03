Канадская пиццерия против Америки: поддержим канадский бизнес

Грэм Палматир, владелец и главный повар канадской пиццерии, объявил о прекращении закупок американских товаров в ответ на угрозу президента США Дональда Трампа ввести 25-процентные тарифы на канадскую продукцию. Он принял решение исключить американские ингредиенты из своего бизнеса.

“Я просто достиг точки, когда решил, что с меня довольно США. Я стремился дистанцироваться от американских поставщиков”, – заявил он.

“Канадцы прекрасно осведомлены об американцах, и наши взгляды не всегда совпадают. Многие из нас, мягко говоря, испытывают разочарование”, – цитирует его слова издание The Guardian.

Палматир признал, что переход на другие продукты был сложным и повлек за собой увеличение затрат. Тем не менее, он сумел сохранить прежние цены и выразил намерение не возвращаться к использованию американских ингредиентов.

Этот смелый шаг вызвал волну поддержки среди местных жителей и других канадских предприятий. Клиенты пиццерии Палматира выражали восхищение его принципиальной позицией, считая это актом патриотизма и поддержки канадского бизнеса. Социальные сети заполонили сообщения с призывами бойкотировать американские товары и поддерживать канадских производителей.

Несмотря на небольшое увеличение затрат, Палматир подчеркнул, что моральная составляющая решения перевешивает любые финансовые неудобства. Он выразил надежду, что его пример вдохновит других владельцев малого бизнеса в Канаде сделать выбор в пользу местных поставщиков и поддержать национальную экономику.

Решение Палматира стало символом растущего недовольства канадцев политикой Дональда Трампа и его угрозами торговых тарифов. Это также подчеркнуло важность поддержки местных производителей и укрепления канадской экономики в условиях неопределенности на международной арене.

Вскоре после этого случая, несколько других канадских предприятий последовали примеру Палматира, объявив о переходе на канадские товары. Канадские потребители начали более активно поддерживать местные бренды и продукты.

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