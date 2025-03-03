Франсуа Лего объявляет о проведении расследования скандала с автомобильным советом

Премьер-министр Квебека Франсуа Лего заявил, что начнет общественное расследование скандала, связанного с перерасходом средств на сумму не менее полумиллиарда долларов при создании онлайн-платформы совета по автострахованию.

Премьер сообщил в посте на X (бывший Twitter), что поручил генеральному секретарю правительства подготовить указ о начале общественного расследования для выяснения обстоятельств произошедшего.

Министр кибербезопасности провинции ушел в отставку на прошлой неделе после шокирующего отчета генерального аудитора провинции, который выявил перерасход средств на сумму не менее 500 миллионов долларов при создании онлайн-платформы под названием SAAQclic.

Эрик Кэр утверждал, что его держали в неведении относительно перерасхода средств, и отрицал сообщения СМИ о том, что он помогал совету по автострахованию скрывать растущие расходы от общественности.

Неудачный запуск онлайн-платформы в 2023 году привел к значительным задержкам и длинным очередям в отделениях страхового совета, где жители Квебека сдают экзамены по вождению, регистрируют транспортные средства и получают другие услуги.

Лего заявил, что хочет знать, как могла быть запущена такая плохо подготовленная инициатива, и пообещал, что не поколеблется наказать виновных, если это потребуется.

“Если после этих расследований нам придется действовать и наказывать ответственных, мы это сделаем”, – написал Лего. “Я не буду колебаться. Я обязался обеспечить ответственность наших руководителей, и я выполню свое обязательство”.