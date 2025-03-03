Погода на весенних каникулах: риск мороза и дождя на этой неделе в Монреале

Погода на весенних каникулах: Риск мороза и дождя позже на этой неделе в Монреале. Служба окружающей среды Канады выпустила специальное погодное предупреждение на эту неделю, предупреждая Монреаль о морозе и дожде – во время весенних каникул для многих.

С среды ожидается выпадение от 15 до 25 миллиметров осадков до четверга. И существует риск мороза в среду утром, прежде чем температура поднимется до плюс 5 градусов, а на следующий день до плюс 6. Температура упадет до минус 6 градусов в четверг вечером.

Понедельник : Солнце и облака

Сегодня будет солнечно с увеличением облачности в конце послеобеда. Максимальная температура составит минус 5 градусов, с ощущением холода минус 26 утром и минус 11 днем.

Сегодня вечером ожидается облачное небо с 60-процентной вероятностью снежных хлопьев и стабильной температурой около минус 5 градусов, с ощущением холода около минус 11.

Вторник будет облачным, с началом снега в послеобеденное время. Ожидается накопление снега от 2 до 4 сантиметров. Максимальная температура составит 0 градусов, с утренним ощущением холода минус 9.

Ночью ожидается дождь, с понижением температуры до плюс 1 градус.

Пятница начнется с прояснения неба и максимальной температурой 0 градусов, за которым последуют облачные периоды ночью и минимальная температура минус 10.

Суббота будет иметь смесь солнца и облаков с максимальной температурой минус 1 градус, за которой последуют облачные периоды ночью и минимальная температура минус 10.

Прогноз на воскресенье также предполагает смесь солнца и облаков с максимальной температурой минус 1 градус.